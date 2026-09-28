Albingaunia, bene ma non benissimo per mister Cocco: “Qualità ad intermittenza, dobbiamo riempire la partita di questi momenti”

Albenga. Il pareggio contro il San Cipriano lascia, anche questa domenica, qualche discorso aperto per mister Cocco. Un’Albingaunia che non sbaglia mai, per ora, l’approccio iniziale della partita ma che, anche questa volta, perde un po’ il filo del discorso durante la partita. I margini di miglioramento ci sono e sono evidenti ma, come dice lo stesso allenatore, bisogna riempire più spesso la gara di momenti di qualità, come nei primi 25 minuti.

Alto momento di classe l’azione che aveva portato al vantaggio degli ingauni a poco dal termine. Triangolazione quasi tutta di prima chiusa da Rimondo per Dagnino che, al limite dell’area con il portiere in uscita, conclude rasoterra e segna. Annullato per fuorigioco, l’azione sembrava del tutto regolare, lasciando ancora di più l’amaro in bocca e la quasi consapevolezza di aver perso due punti al posto di averne guadagnato uno.

“Il gol era palesemente regolare – dichiara mister Cocco -, c’è stato l’inserimento del mediano che arrivava da una linea sotto, probabilmente si è confuso con qualche altro giocatore, con un attaccante che si trovava già in quella posizione perchè è l’unica spiegazione che riesce a darmi dal campo”.

Sul gioco sia punti positivi che negativi: “Sono d’accordo sulla qualità, abbiamo palleggiato bene, è stata una partita diversa rispetto a quella con la Baia Alassio. Abbiamo avuto più tempo per giocare la palla, quando siamo andati a prendere posizione c’erano situazioni tra le linee per attaccare la profondità, sia centralmente che sugli esterni. Purtroppo questa situazione è stata fatta ad intermittenza, abbiamo effettuato venti minuti importanti e poi siamo spariti sotto questo punto di vista”.

“Non credo sia frutto della fase offensiva – spiega l’allenatore -, rispetto alla partita contro la Baia non siamo stati così attaccati. Ci sono state diverse situazioni dove con poco si aveva la sensazione che si potesse fare tanto, forse perchè eravamo distanti con i centrocampisti. Non possiamo permettercelo, è un qualcosa che dobbiamo recriminarci”.

La sensazione finale è che, gol sensazionale di Aprile su punizione a parte, si potesse portare a casa il massimo risultato: “Per come si è evoluto il San Cipriano durante la partita, avremo avuto ancora più tempo per riprendere lo spazio per costruire. Per eliminare un problema ne hanno creato un altro, non siamo stati così bravi ad occupare quella fetta di campo. C’è stata tanta collaborazione, però devi riempire la partita di qualità. Se lo fai tre volte, bravo. Se lo fai sette, un po’ più bravo. Se lo fai dieci magari vinci la partita, dobbiamo essere più continui dentro le situazioni che troviamo. Se cambi una virgola non possiamo uscire così, deve venire la squadra compatta con la percezione del pericolo. Sotto questo punto di vista, oggi non siamo stati sufficienti“.