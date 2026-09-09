Albenga: vuole vendere olio al titolare di un’attività ma non accetta il rifiuto e lo aggredisce

Albenga. Durante i servizi di monitoraggio e presidio del territorio, effettuati nella serata di ieri, 8 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Albenga sono intervenuti a seguito di un’aggressione ai danni del titolare di un’attività.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, un uomo si sarebbe avvicinato a un patronato proponendo in vendita alcune bottiglie di olio di dubbia provenienza. Al rifiuto del titolare dell’attività, avrebbe reagito aggredendolo.

La vittima è riuscita a uscire dall’attività e a chiedere immediatamente aiuto agli agenti della Polizia Locale presenti nella zona, che sono intervenuti tempestivamente. L’uomo avrebbe quindi opposto una forte resistenza, rendendo necessario richiedere l’intervento di una pattuglia di pronto intervento a supporto degli operatori già sul posto.

Una volta accompagnato a bordo dell’auto di servizio, il soggetto avrebbe continuato a dimenarsi violentemente, provocando anche danni al veicolo.

Una volta espletati gli accertamenti del caso e raccolto le denunce relative all’accaduto l’uomo è stato arrestato. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza per direttissima. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’uomo, secondo quanto emerso dagli accertamenti, era già destinatario di un avviso orale del Questore e della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione dei Carabinieri, nell’ambito di precedenti procedimenti.

L’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “La prontezza degli agenti presenti sul territorio ha permesso di intervenire tempestivamente, interrompendo una situazione che stava degenerando e prestando immediatamente assistenza alla persona aggredita. Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale per la professionalità e la tempestività dimostrate, così come tutti gli operatori che quotidianamente svolgono il proprio lavoro nelle strade della nostra città”.

L’intervento rientra nell’attività di presidio e monitoraggio che la Polizia Locale sta svolgendo con particolare attenzione nelle zone più sensibili della città