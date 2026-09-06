Albenga, scontro auto-scooter sulla via Aurelia: ferita una ragazza

Albenga. Altro incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel savonese, questa volta ad Albenga, sulla via Aurelia, all’altezza del bivio per la frazione di Campochiesa.

Poco prima delle 15.00, stando alle prime informazioni sull’accaduto, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter: la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi la ragazza a bordo del ciclomotore, finita a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca albenganese e del 118: la giovane conducente dello scooter, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto appreso, ha riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, tuttavia il suo quadro clinico non desta particolare preoccupazione.