Albenga, rinnovata per altri tre anni la convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Alpini

Albenga. È stata rinnovata per i prossimi tre anni la convenzione tra il Comune di Albenga e l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Albenga, consolidando una collaborazione che negli anni si è dimostrata preziosa per la città e per lo svolgimento delle numerose iniziative promosse dall’Amministrazione comunale.

La convenzione prevede la collaborazione e il supporto degli Alpini, attraverso interventi coordinati e condivisi, in occasione delle manifestazioni turistiche, culturali, civili e religiose organizzate e promosse dal Comune di Albenga.

Una presenza che rappresenta un importante valore aggiunto per l’Amministrazione, grazie alla disponibilità dei volontari dell’ANA e alla loro capacità di intervenire a supporto delle diverse attività, contribuendo alla buona riuscita degli eventi e alla gestione delle iniziative sul territorio.

Nell’ambito della convenzione, il Comune concede inoltre all’Associazione Nazionale Alpini l’utilizzo della sede di via Medaglie d’Oro, quale spazio a disposizione per le attività dell’associazione e per il prosieguo del suo impegno a favore della comunità.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Colgo l’occasione del rinnovo di questa convenzione per ringraziare gli Alpini della Sezione di Albenga per il lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio. Il loro supporto è fondamentale per il Comune e per la realizzazione di tante iniziative: parliamo di un’attività svolta con grande spirito di volontariato, che per noi rappresenta un contributo davvero indispensabile. Gli Alpini garantiscono inoltre una presenza competente e professionale, sulla quale possiamo contare con grande fiducia. Per questo siamo particolarmente soddisfatti di poter rinnovare una collaborazione che negli anni si è consolidata e che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Amministrazione e volontariato a servizio della comunità”.

La collaborazione tra il Comune e la Sezione ANA di Albenga proseguirà quindi anche nei prossimi anni con numerose iniziative. Tra i prossimi appuntamenti ci sarà la tradizionale Castagnata di San Martino, un appuntamento che, oltre all’aspetto conviviale, si caratterizza per il suo importante valore solidale: come avviene ogni anno, infatti, il ricavato delle castagnate viene destinato dagli Alpini ad attività e iniziative benefiche.

A testimonianza della vitalità della Sezione di Albenga, domenica 6 settembre a Cairo Montenotte, in occasione del Premio Alpino dell’Anno, il gruppo albenganese era presente con il consigliere Presbulgo e una delegazione composta da 23 tra Alpini e aggregati, una partecipazione particolarmente numerosa che ha rappresentato con orgoglio la città di Albenga.