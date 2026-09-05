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Inclusione

Albenga, “Respiro sull’Acqua”: il Rotary porta cinque ragazzi con disabilità in barca a vela

Un’esperienza di inclusione, autonomia e benessere realizzata insieme a Handarpermare

Generico settembre 2026

Albenga. Il mare come spazio di libertà, inclusione e condivisione. È questo lo spirito di “Respiro sull’Acqua”, il service a cui ha aderito il Rotary Club Albenga in collaborazione con l’associazione Handarpermare, che ha permesso a cinque ragazzi con disabilità, tra cui due minori, tutti iscritti ad ANFFAS di vivere un’esperienza in barca a vela a bordo di un’imbarcazione attrezzata.

Una giornata pensata non semplicemente come un’uscita in mare, ma come un’opportunità per sperimentare nuove sensazioni, relazioni e forme di partecipazione.

Il contatto con l’ambiente marino, il movimento dell’imbarcazione, il vento e i suoni del mare possono contribuire a creare una condizione di rilassamento e benessere, offrendo allo stesso tempo stimoli sensoriali e nuove occasioni di attenzione e scoperta.

Ma è soprattutto la vela a trasformare l’esperienza in un momento di crescita. A bordo ogni partecipante può essere coinvolto, secondo le proprie possibilità, nelle diverse attività: osservare, ascoltare, collaborare, prendere parte alla navigazione. Piccoli gesti che possono tradursi in importanti esperienze di autonomia, fiducia nelle proprie capacità e senso di appartenenza.

Anche la dimensione del gruppo assume un valore significativo. Condividere uno spazio ristretto, affrontare insieme una situazione nuova e vivere emozioni comuni favorisce la comunicazione e la socializzazione, creando un ambiente nel quale le differenze diventano una ricchezza e ciascuno può sentirsi parte dell’equipaggio.

Il progetto si inserisce nella volontà del Rotary Club Albenga di sostenere iniziative capaci di produrre un impatto concreto sul territorio e sulla comunità, attraverso esperienze che mettano al centro la persona e il suo diritto a partecipare pienamente alla vita sociale.

“Con “Respiro sull’Acqua” abbiamo voluto offrire ai ragazzi un’esperienza diversa, nella quale il mare diventasse un luogo di libertà, scoperta e relazione – spiegano dal Rotary Club Albenga -. Vedere il loro entusiasmo, la curiosità e la partecipazione è stata la conferma del valore di iniziative di questo tipo”.

Preziosa la collaborazione con Handarpermare, che attraverso la propria esperienza e la propria imbarcazione attrezzata rende possibile vivere il mare anche a persone con disabilità, abbattendo le barriere e creando nuove opportunità di partecipazione.

“Respiro sull’Acqua” diventa così un esempio di come sport, natura e solidarietà possano incontrarsi, trasformando una semplice giornata in mare in un’esperienza di inclusione e di benessere.

Un progetto che lascia un messaggio semplice ma importante: il mare può essere davvero di tutti, quando esistono le condizioni per viverlo senza barriere.

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