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Manifestazione

Albenga, l’edizione 2026 di “Ottobre De André” scalda i motori

I Fieui di caruggi stanno ultimando i preparativi per la nuova edizione di Ottobre De André

Ottobre De André

Albenga. Nei vicoli del centro storico ingauno sono comparse le bandiere raffiguranti Fabrizio De André e Don Gallo, segno che i Fieui di caruggi stanno ultimando i preparativi per la nuova edizione di Ottobre De André.

“Ormai ci siamo – dicono con il loro abituale tono scanzonato – anche questa volta siamo quasi pronti! Sarà un’edizione particolare quella del 2026, perché segna quindici anni dall’inizio nel 2011 e nel frattempo ci sono state belle novità. Due fra tutte: la cittadinanza onoraria nel 2015 a Dori Ghezzi, legatissima alla nostra città, e l’inaugurazione di piazza Fabrizio De André nel 2022”.

Quest’anno gli appuntamenti in cartellone saranno parecchi. Inizio con il Gran Concerto per Don Gallo (3 Ottobre) e a seguire Pace e bene! E giustizia! (11 ottobre), In direzione ostinata e contraria (17 ottobre), Trafficanti di sogni (24 ottobre) e infine un misteriosissimo Sei un mito (8 novembre). Come sempre Ottobre De André ha fatto il pieno di spettatori a ” scatola chiusa”, anche se i Fieui segnalano ancora pochissimi posti disponibili, per i quali occorre rivolgersi direttamente a loro. Sui nomi dei partecipanti circolano solo poche indicazioni.

Ottobre De André

Si parla di grandi cantanti e musicisti che nell’estate hanno incantato gli spettatori in Italia e in Europa, di giovani artisti di strada di straordinario talento, di una partecipazione clamorosa e inattesa e addirittura di un ospite che arriverà appositamente dal Madagascar. Sarà davvero così? Dei Fieui di caruggi non sempre ci si può fidare, ma raramente deludono il loro affezionatissimo pubblico.

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