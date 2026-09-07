Albenga. Intervento straordinario sulla Via Iulia Augusta: sfalcio e pulizia di un primo tratto. Nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, i volontari della Protezione Civile di Albenga sono intervenuti per un’attività straordinaria di pulizia e sfalcio dell’erba lungo un primo tratto (lato Albenga) della Via Iulia Augusta.

L’iniziativa ha consentito di migliorare la fruibilità e il decoro di uno dei percorsi più suggestivi e frequentati del territorio ingauno, particolarmente apprezzato non solo dai cittadini, ma anche dai numerosi turisti che percorrono la Via Iulia Augusta durante tutto l’anno.

L’attività svolta ieri rappresenta un esempio concreto di come il lavoro della Protezione Civile non si limiti alla gestione delle emergenze. Accanto agli interventi in occasione di situazioni di criticità e alle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, i volontari mettono infatti a disposizione tempo, competenze ed energie per numerose attività a servizio della comunità.

Il vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere delegato alla Protezione Civile Antonio Caviglia afferma: “Un grande ringraziamento va alla Protezione Civile di Albenga che, oltre a operare durante le emergenze, gestendo con grande capacità e professionalità ogni situazione, si occupa anche di moltissimo altro. Quello dei volontari è un impegno prezioso, spesso svolto lontano dai riflettori, ma fondamentale per il nostro territorio e per la nostra comunità. Terminato il periodo estivo daremo conto, attraverso dati e numeri, delle numerose attività svolte, così da fornire un quadro concreto dell’importante lavoro portato avanti durante l’anno. L’intervento di ieri sulla Via Iulia Augusta ne è un esempio: le operazioni di sfalcio e pulizia hanno permesso di rendere ancora più bella, curata e fruibile una strada storica frequentatissima dai nostri concittadini e dai turisti. È anche attraverso attività come questa che i nostri volontari dimostrano ogni giorno il loro forte legame con il territorio e con la comunità”.