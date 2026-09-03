Albenga, in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza idraulica di Rio Fasceo e Carendetta

Albenga. Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza idraulica del Rio Fasceo e del Rio Carendetta realizzati grazie alla sinergia di Comune e Regione.

Un’opera da oltre 6 milioni di euro, suddivisa in due lotti (I lotto già inaugurato e finanziato con 2.500.000 euro fondi PSR – II lotto 4 milioni di euro finanziati dal Ministero dell’Ambiente), che ha consentito di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico un’intera area di Campochiesa, caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole e di abitazioni private che, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, erano frequentemente interessate da allagamenti.

Il secondo lotto, eseguito dalla ditta Impresig Srl, è stato particolarmente complesso e ha previsto una sostanziale ridefinizione dell’alveo dei rii, anche attraverso il posizionamento di elementi prefabbricati, una soluzione che ha consentito di ridurre i tempi di realizzazione garantendo al contempo maggiore qualità e precisione nell’esecuzione delle opere.

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: “Il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta è in fase di ultimazione. Si tratta di un’opera importantissima per il nostro territorio e, in particolare, per le numerose aziende agricole e abitazioni presenti nella zona. Ma il valore di questo intervento va anche oltre: ci ha permesso di avviare una programmazione che stiamo portando avanti insieme alla Regione Liguria e che intendiamo estendere anche ad altri rii e canali presenti sul territorio comunale. Albenga è una realtà a forte vocazione agricola. La nostra piana ha nella produzione agricola una delle sue principali attività economiche e solo più recentemente, anche grazie al lavoro portato avanti dalla nostra amministrazione negli ultimi dieci anni, la città ha sviluppato in maniera importante anche la propria vocazione turistica. Il nostro territorio è ricco di rii e canali che rappresentano una grande risorsa, ma che possono costituire anche un elemento di rischio in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, fenomeni che purtroppo si stanno verificando con sempre maggiore frequenza. Per questo è necessario intervenire in maniera sistematica e attraverso una programmazione condivisa con gli enti sovracomunali, adeguando gli alvei di rii e canali che possono risultare insufficienti a garantire il corretto deflusso delle grandi quantità d’acqua che si riversano sul territorio in occasione di precipitazioni particolarmente intense”.

Proprio nell’ottica di proseguire questo percorso di interventi strutturali, Comune di Albenga e Regione Liguria hanno lavorato in sinergia per arrivare alla definizione e al finanziamento delle opere necessarie sul Rio Carenda. Il Comune ha affidato all’Itec Engineering uno studio idraulico, finanziato con fondi propri per un importo di 139 mila euro, con l’obiettivo di analizzare le criticità del corso d’acqua e individuare gli interventi necessari.

Lo studio ha consentito di definire il quadro degli interventi da realizzare per migliorare la sicurezza del Rio Carenda e di effettuare il progetto di fattibilità tecnico economico per un primo stralcio di lavorazioni.

La Regione Liguria ha già stanziato 5 milioni di euro provenienti dai fondi di Protezione civile grazie all’interessamento dell’Assessore Giampedrone per procedere con la realizzazione di tale opera. Oggi il progetto è in fase di valutazione.

Sempre attraverso fondi propri (52 mila euro) il Comune di Albenga ha dato incarico a Staiges per realizzare la progettazione dell’intervento dal tratto del Ponte Romano alla confluenza con rio Fasceo necessario per poter partecipare a bandi (PSR in primis) per il finanziamento dell’opera.

“Questi interventi rappresentano un investimento concreto sulla sicurezza del territorio. La pulizia e la manutenzione ordinaria di rii e canali sono naturalmente fondamentali e la nostra amministrazione vi ha sempre dedicato attenzione e risorse. A tal proposito ricordo anche l’ordinanza rivolta ai frontisti di pulire il tratto prospiciente le loro proprietà. Di fronte, però, a fenomeni meteorologici sempre più intensi e improvvisi, sono fondamentali interventi strutturali di adeguamento idraulico.

Il nostro obiettivo è continuare a lavorare con attenzione, programmazione e una visione complessiva del territorio, intervenendo progressivamente sulle situazioni di maggiore criticità e rafforzando la sicurezza idraulica dell’intera piana di Albenga” conclude Tomatis.

Commenta Radiuk Raiko, capogruppo di Civica 24 con delega alla messa in sicurezza idrogeologica: poter essere riusciti a mettere in sicurezza un pezzo di città secondo le più attuali normative è il segno che con la forza di volontà si possono ottenere gli obiettivi importanti. Oggi i cambiamenti climatici ci impongono di lavorare con serietà per cercare di trovare più risposte possibili. Spero che entro breve potremmo arrivare ad avere l’approvazione anche dell’intervento sul Carenda così da poter avviare i lavori e siamo in procinto di reperire i fondi necessari per avviare la progettazione di un altro rio della Piana. Il nostro impegno è sempre costante e in questi anni ha portato eccellenti risultati”.