Albenga, il premio Fionda di Legno chiude il cerchio: 1.500 euro al Teatro dell’Ortica

Albenga. In questi giorni si è ufficialmente conclusa l’operazione solidarietà legata al Premio Fionda di legno 2026, culminata con il versamento di millecinquecento euro alla Compagnia genovese Teatro dell’Ortica come contributo per un progetto di teatro terapia destinato agli utenti del Centro di Salute Mentale di Albenga.

“Abbiamo atteso qualche mese – affermano i Fieui di caruggi – per motivi tecnico-organizzativi, ma siamo felicissimi per questa iniziativa a sostegno di persone fragili del nostro territorio, certi che produrrà buoni risultati”.

L’impegno del sodalizio ingauno, tuttavia, non si è limitato a questo importante tassello, estendendosi a sostegno di una fitta rete di realtà locali che hanno beneficiato delle offerte raccolte in occasione del Premio Fionda di Legno 2026 a Paolo Ruffini. Tra queste spicca l’associazione Un passo alla volta, vicina alle famiglie che affrontano la realtà complessa dell’autismo, accanto alla Casa Adso di Albenga (Associazione Adso Savona), da sempre impegnata ad aiutare ragazzi e adulti con sindrome di Down nel difficile percorso verso l’autonomia.

Un pensiero e un sostegno concreto sono stati inoltre rivolti alla UILDM (Unione Lotta alla Distrofia Muscolare), ricordando la figura di Nunzia Civile, recentemente scomparsa, e all’Istituto Trincheri, che ogni giorno accoglie numerosi anziani soli o in difficoltà con l’obiettivo di rendere meno faticosi e solitari gli ultimi anni della loro vita. L’onda della solidarietà ha abbracciato anche la Fondazione Uniti per Paolo, nata dalla straordinaria forza di trasformare una tragedia in un’opera di carità e speranza, e si è conclusa con un profondo attestato di gratitudine alla P.A. Croce Bianca, ringraziata sentitamente per la costante e rassicurante presenza sul territorio e per la generosa disponibilità dei suoi militi.