Albenga e il savonese protagonisti al “Super Karaoke” di Michelle Hunziker su Canale 5

Savona. La riviera torna a prendersi i riflettori del piccolo schermo e lo fa in grande stile. Da domani (martedì 8 settembre) parte sulle reti televisive Mediaset “Super Karaoke”, il nuovo show musicale condotto da Michelle Hunziker e diretto da Roberto Cenci.

Sarà trasmesso su Canale 5 e tra i protagonisti del programma ci sarà una nutritissima rappresentanza del savonese.

“Apripista” e coordinatore di questa avventura è Mirco Scutellà, volto già noto al pubblico locale per le sue passate esperienze nel panorama artistico e televisivo. Un impegno, il suo, iniziato dietro le quinte oltre un mese fa e culminato con la chiamata sul set per la realizzazione dello spot pubblicitario dello sponsor ufficiale del programma, in onda a partire dalla seconda puntata.

A fianco di Mirco, nello spot tv, ci sarà la giovane Elisa Sinopoli, al suo primo vero banco di prova nel mondo dello spettacolo. Un’esperienza vissuta con grinta e talento, come raccontato dallo stesso Scutellà ai microfoni di IVG: “Nello spot ci saremo io ed Elisa. Per lei è stata un’esperienza importante perché sta iniziando proprio adesso ad avvicinarsi al mondo del cinema e della televisione. È stata bravissima, si è comportata molto bene sul set con grande entusiasmo e sono davvero contento di aver condiviso con lei questo debutto”.

Ma l’avventura televisiva non si è fermata alla sola pubblicità. Scutellà ha infatti voluto cogliere l’occasione per trasformare il set in un’opportunità di festa e condivisione per un gruppo di amici e collaboratori che lo hanno supportato. Sul palco, come figuranti, saliranno infatti anche la sorella Erika Scutellà col compagno Gianpiero Attianese, la coppia formata da Antonio Cipriano e Jessica Sinopoli, e Fabio Simone.

“Ho voluto regalare questa esperienza a loro perché se la sono davvero meritata, – ha spiegato ancora Mirco. – Erika, Gianpiero e Fabio mi hanno aiutato molto durante tutta questa avventura legata al Super Karaoke. Jessica e Antonio, invece, sono due ragazzi che vivono di musica: cantano e organizzano serate karaoke, quindi per loro era il contesto perfetto. È stata una bellissima esperienza e per me è una grandissima soddisfazione vederli sul palco e condividere con loro qualcosa di speciale”.

Quella guidata da Scutellà è comunque solo una parte della carica di talenti ponentini che popolerà lo show di Michelle Hunziker. Tra comparse e cantanti, la presenza savonese sarà infatti ricchissima e vedrà protagonisti ragazze e ragazzi provenienti da diversi comuni della provincia: tra i vari volti sullo schermo vedremo anche Sara Montella, Anita Bossetti, Flavio Salamone, Giacomo Aicardi, Samuele Michero, Roberta Boscolo, Chiara Bonfante, Zoe Nochi, Marco Anelli.

E ci saranno anche Marco Caudullo ed Elena Pedone, entrambi protagonisti della squadra Liguria a Performer Cup e artisti e membri attivi di DNA Musica APS, realtà associativa musicale di Savona, che si sono detti “fieri di rappresentare Savona sul piccolo schermo, portando il nome della città e della realtà musicale savonese davanti al pubblico nazionale”.

L’appuntamento su tutti gli schermi è fissato: “Super Karaoke” andrà in onda per tre martedì consecutivi a partire dall’8 settembre. Un’occasione per divertirsi con la musica e, soprattutto, per fare il tifo per i tanti volti nostrani pronti a conquistare la TV.

“Si sono comportati tutti benissimo e hanno lavorato con un entusiasmo contagioso. Buona visione a tutti”, ha concluso Scutellà.