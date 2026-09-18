Albenga, domenica 20 settembre il raduno dei bersaglieri in congedo del 14^ Battaglione “Sernaglia”

Albenga. Si terrà domenica 20 settembre ad Albenga il 18^ Raduno dei Bersaglieri in congedo, organizzato dall’Associazione “Amici 14° Battaglione Bersaglieri Sernaglia”, con la partecipazione dei congedati del 72^ Battaglione Fanteria Puglie, già di stanza presso la Caserma Turinetto di Albenga.

La giornata sarà dedicata al ricordo, alla condivisione e al legame con la storia militare della città, attraverso una serie di momenti celebrativi che coinvolgeranno i Bersaglieri, le autorità e la cittadinanza.

Il programma prenderà il via alle 9 in piazza Enrico Berlinguer, con l’ammassamento dei partecipanti. Alle 9.30 si svolgerà la cerimonia con l’alzabandiera e l’Onore ai Caduti. Alle 10.30 circa è previsto il filamento verso il centro storico, accompagnato dalla Fanfara “E. Toti” di Nichelino (TO), che si adunerà di fronte al municipio. Seguiranno l’Onore al Monumento ai Caduti della Città e l’Onore al Sindaco. La manifestazione proseguirà, dalle 12 alle 13, all’interno della Caserma Piave di via Tiziano, dove sono previste una nuova adunata, l’alzabandiera e un breve concerto della Fanfara “E. Toti” di Nichelino. Al termine della cerimonia si terrà il pranzo di Battaglione presso l’oratorio della parrocchia Sacro Cuore.

Il raduno rappresenta un momento di incontro per quanti hanno fatto parte del 14^ Battaglione Bersaglieri “Sernaglia”, ma anche un’occasione per mantenere vivo il ricordo della presenza dei reparti militari che hanno avuto un legame significativo con Albenga.

La cittadinanza è invitata a partecipare ai diversi momenti della manifestazione.