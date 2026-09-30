Albenga, dal Comune 250 mila euro per la riqualificazione dei parchi giochi cittadini

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga ha previsto uno stanziamento di 250 mila euro, finanziati con un mutuo, destinato alla sistemazione e alla riqualificazione dei parchi giochi cittadini.

L’intervento interesserà progressivamente diverse aree gioco presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di rendere gli spazi dedicati ai bambini più sicuri, accoglienti, funzionali e rispondenti alle esigenze delle famiglie.

Il principale intervento interesserà il parco giochi “Peter Pan”, uno degli spazi maggiormente frequentati dalle famiglie, dove si procederà alla sostituzione di alcuni giochi e alla realizzazione di nuovi elementi.

Il programma di riqualificazione non si limiterà alla semplice sostituzione delle strutture esistenti, ma prevede l’inserimento di giochi e attrezzature che tengano conto delle più recenti concezioni pedagogiche, capaci di favorire, attraverso il gioco, lo sviluppo delle capacità motorie, della creatività, dell’autonomia e della socializzazione dei bambini.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo scelto di investire una cifra importante, 250 mila euro, sui parchi giochi della nostra città perché riteniamo che questi spazi rappresentino un servizio importante per le famiglie e, soprattutto, luoghi fondamentali per la crescita e la socialità dei bambini. Non vogliamo limitarci a sostituire ciò che è usurato, ma cogliere l’occasione per ripensare questi spazi in modo più moderno, introducendo giochi e strutture capaci di accompagnare i bambini nelle diverse fasi della crescita e di stimolare fantasia, movimento, autonomia e capacità di stare insieme. Il parco Peter Pan, nel cuore della città, sarà certamente uno degli interventi più significativi di questo percorso, ma l’obiettivo è intervenire in maniera più ampia sui diversi parchi giochi cittadini”.

Lo stanziamento consentirà quindi di avviare un programma complessivo di rinnovamento delle aree gioco, con interventi che saranno definiti anche sulla base delle condizioni delle strutture esistenti e delle esigenze delle diverse zone della città.