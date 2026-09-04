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Spavento

Albenga, bimba di 7 anni morsa da un cane in più punti: soccorsi mobilitati

Ha riportato ferite a braccia, gambe e fianchi. Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica del 118

ambulanza automedica 118

Albenga. Attimi di paura e apprensione nel pomeriggio odierno (4 settembre), a Leca. 

Stando a quanto riferito, intorno alle 17, una bimba di 7 anni è stata aggredita da un cane, un esemplare di lupo cecoslovacco.

Il cane, che sarebbe di proprietà di un’amica della bimba, l’ha morsa in più punti: braccia, gambe e fianchi. Ma non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto l’animale ad attaccare. 

Tempestiva la chiamata ai soccorsi e l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e dell’automedica del 118. 

Per fortuna, le condizioni della bambina non sono state giudicate gravi. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’accaduto presenti anche la polizia locale di Albenga i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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