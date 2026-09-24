AlassioCup Masters, il grande basket internazionale torna ad Alassio

Alassio. Ha preso il via oggi e proseguirà fino a domenica 27 settembre l’AlassioCup Masters International MaxiBasketball Tournament, quattro giornate all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento che portano ad Alassio squadre provenienti da diversi Paesi stranieri.

Il Palaravizza è il palcoscenico della 23ª edizione del Torneo Internazionale di MaxiBasketball, che vede gli atleti sfidarsi in un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo della città. Un evento che unisce la passione per il basket alla possibilità di vivere Alassio attraverso lo sport.

L’AlassioCup-Masters, intitolato alla memoria di Honorè Vernetti, ex giocatore dell’Alassio prematuramente scomparso all’inizio dell’anno, è un torneo internazionale articolato nelle categorie femminili +40, +50 e +55 e maschili +45 e +55. Sono complessivamente 38 le squadre partecipanti, con 22 formazioni femminili e 16 maschili, provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo. Una decina delle squadre presenti affronta per la prima volta il torneo alassino.

La manifestazione è organizzata da Luigi Binetti in collaborazione con la Pallacanestro Alassio, è affiliata Libertas e si svolge con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e con la collaborazione di Associazione Albergatori Alassio, UNVS – Sezione di Alassio “Pino Zucchinetti” e la società partecipata Gesco.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Come ogni anno è un vero piacere e un onore accogliere ad Alassio le prestigiose formazioni che si sfidano in questi giorni al Palaravizza, all’interno di un torneo così importante per la nostra città e capace di creare, attraverso lo sport, occasioni di incontro e di amicizia internazionale. Un grazie sentito e caloroso a Luigi Binetti e a tutta l’organizzazione, alla Rete di Destinazione Alassio che ci affianca nel sostenere questa manifestazione attraverso la tassa di soggiorno del CLT e a tutte le realtà e le persone che contribuiscono alla sua realizzazione. Eventi come l’AlassioCup Masters confermano ancora una volta la spiccata vocazione di Alassio come destinazione capace di coniugare sport, turismo e tempo libero, offrendo la possibilità di praticare numerose discipline e di vivere il territorio in ogni periodo dell’anno”.