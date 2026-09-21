Alassio, una nuova rottura della condotta idrica riporta l’attenzione sul valore della sostituzione

Alassio. Nel pomeriggio di ieri, ad Alassio, in un tratto lungo la via Iulia Augusta, si è verificata la rottura di una porzione della condotta idrica del diametro di 300 millimetri che collega Albenga e Alassio. L’episodio non è purtroppo nuovo ed è riconducibile alle condizioni di significativa obsolescenza infrastrutturale dell’attuale condotta, soggetta anche a fenomeni di colpo d’ariete che negli ultimi anni hanno contribuito a determinare problematiche sulla rete idrica e conseguenti disagi per la cittadinanza.

Anche nella giornata di ieri, a causa di tale rottura, si sono verificati disagi nell’erogazione dell’acqua, che sono stati tuttavia contenuti grazie al sollecito e tempestivo intervento dei tecnici di SCA, i quali hanno provveduto in tempi rapidi alle operazioni di riparazione e sostituzione del tratto danneggiato, consentendo di scongiurare il protrarsi della mancanza d’acqua.

Riguardo alla condotta idrica che collega Albenga e Alassio, e alla luce di questo recente nuovo episodio, assume particolare importanza il recente finanziamento di 8 milioni di euro assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sostituzione dell’intera condotta, intervento che sarà cofinanziato da Acque Pubbliche Savonesi (APS) con 1,8 milioni di euro. Il progetto, predisposto da SCA e successivamente trasmesso al Ministero da APS, è stato annunciato alla fine di agosto dal sindaco di Alassio Marco Melgrati insieme all’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio Patrizia Mordente, all’amministratore unico di SCA Emanuela Preve e al presidente di APS Maurizio Maricone.

Il sindaco Marco Melgrati dichiara: “La tempestività con cui i tecnici SCA, che ringrazio sentitamente, sono intervenuti ieri ha consentito di gestire rapidamente la rottura e di contenere i disagi per la cittadinanza, che purtroppo si sono comunque verificati, in particolare nelle zone collinari. Quanto accaduto richiama ancora una volta l’importanza della sostituzione dell’intera condotta idrica da 300 mm, resa possibile grazie all’assegnazione di ben 8 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ci tengo inoltre a ribadire come questo finanziamento, che è l’unico per interventi di questa tipologia approvato dal Ministero nel nostro Ambito Territoriale Ottimale, rappresenti uno dei primi significativi risultati concreti del percorso intrapreso da SCA all’interno di APS: SCA ha predisposto il progetto e APS lo ha successivamente trasmesso al Ministero, dimostrando concretamente l’importanza di una struttura in grado di sostenere e portare avanti interventi che, per dimensione e complessità, sarebbero difficilmente affrontabili dai singoli Comuni. Ora sono in corso tutti i passaggi necessari per arrivare alla gara e alla realizzazione della nuova infrastruttura”.