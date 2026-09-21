Alassio, perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata della Casa della Salute

Alassio. Grande spavento nella notte appena trascorsa, a cavallo tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, ad Alassio.

È successo sull’Aurelia, all’incrocio con via Giuseppe Verdi, dove un ragazzo, alla guida della sua auto, una Golf Volkswagen, all’improvviso e per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

È riuscito a salire sul marciapiede rialzato, evitando miracolosamente i pali della segnaletica stradale e le colonne del porticato, e si è letteralmente infilato con la macchina nella Casa della Salute.

La vetrata d’ingresso dell’attività è stata sfondata e anche l’auto ha subito danni molto ingenti: ha perso, tra le altre cose, una grossa quantità di olio, che si è riversata sul marciapiede e sulla carreggiata.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto. Solo il ragazzo alla guida ha riportato traumi, ma lievi, evitando conseguenze che potevano essere ben peggiori.

Sul luogo dell’accaduto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area dell’accaduto con gli appositi nastri e proceduto alla messa in sicurezza.

Agli agenti della Polizia Stradale il compito di svolgere i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.