  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Novità

Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de “I Bambini delle Fate” fotogallery

Inaugurata la piastrella dedicata all'impresa sociale di Franco e Andrea Antonello. Un simbolo di visibilità e speranza per sostenere, insieme all'associazione "Un Passo alla Volta", i progetti per i ragazzi dello spettro autistico sul territorio

Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de "I Bambini delle Fate"

Alassio. Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 17 settembre, alle 18 l’inaugurazione della mattonella de I bambini delle fate di Franco e Andrea Antonello.

“Un grande orgoglio per l’azienda Sociale che opera sul nostro territorio attraverso la ‘Fata’ Paolo Giorgio”, fanno sapere.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON PAOLO GIORGIO

I bambini delle fate sostengono l’associazione “Un Passo alla Volta-odv” di Albenga. Il lavoro sul territorio consiste nel presentare la campagna “Sporcatevi le Mani” chiedendo alle attività e ai liberi professionisti di diventare partner del progetto, permettendo all’associazione di organizzare iniziative di formazione per insegnanti di sostegno, genitori, studenti e famiglie.

Laboratori vari (prossimamente laboratorio al vivaio Rocchetti di Andora e corso di pizza alla Terrazza sul Golfo di Diano Marina) per far divertire i ragazzi dello spettro autistico e creare i presupposti per l’inclusione.

Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de "I Bambini delle Fate"
guarda tutte le foto
9
  • Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de "I Bambini delle Fate"
  • Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de "I Bambini delle Fate"
  • Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de "I Bambini delle Fate"
Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de “I Bambini delle Fate”

“La mattonella sul prestigioso Muretto di Alassio è un simbolo molto importante che ha una visibilità iconica che faciliterà l’interesse sul progetto alle attività Alassine e non solo. Essere Partner de I bambini delle fate significa prendere per mano ragazzi e bambini come Andrea con una vera e propria adozione a vicinanza. Grandi vantaggi fiscali e grande visibilità per le attività che faranno parte del progetto.  Lo slogan de I bambini delle fate e’ Investire nel sociale sarà il tuo vero affare”, concludono.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.