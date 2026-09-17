Alassio. Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 17 settembre, alle 18 l’inaugurazione della mattonella de I bambini delle fate di Franco e Andrea Antonello.

“Un grande orgoglio per l’azienda Sociale che opera sul nostro territorio attraverso la ‘Fata’ Paolo Giorgio”, fanno sapere.

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I bambini delle fate sostengono l’associazione “Un Passo alla Volta-odv” di Albenga. Il lavoro sul territorio consiste nel presentare la campagna “Sporcatevi le Mani” chiedendo alle attività e ai liberi professionisti di diventare partner del progetto, permettendo all’associazione di organizzare iniziative di formazione per insegnanti di sostegno, genitori, studenti e famiglie.

Laboratori vari (prossimamente laboratorio al vivaio Rocchetti di Andora e corso di pizza alla Terrazza sul Golfo di Diano Marina) per far divertire i ragazzi dello spettro autistico e creare i presupposti per l’inclusione.

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Alassio, inaugurata sul Muretto la nuova mattonella de “I Bambini delle Fate”

“La mattonella sul prestigioso Muretto di Alassio è un simbolo molto importante che ha una visibilità iconica che faciliterà l’interesse sul progetto alle attività Alassine e non solo. Essere Partner de I bambini delle fate significa prendere per mano ragazzi e bambini come Andrea con una vera e propria adozione a vicinanza. Grandi vantaggi fiscali e grande visibilità per le attività che faranno parte del progetto. Lo slogan de I bambini delle fate e’ Investire nel sociale sarà il tuo vero affare”, concludono.