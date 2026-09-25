Alassio in Rosa per Alessia, il 1° ottobre apertura della nuova edizione con la fotografia delle donne per AIRC

Alassio. Sarà come da tradizione la foto delle donne di Alassio per AIRC, in programma giovedì 1° ottobre alle ore 12 in Piazza della Libertà – davanti alla fontana di fronte al Palazzo Comunale che per l’occasione si tinge tradizionalmente di rosa – ad aprire ufficialmente la nuova edizione di “Alassio in Rosa per Alessia”, la manifestazione che per tutto il mese di ottobre accompagnerà la città con iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno e al sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili.

L’iniziativa è promossa dagli Assessorati al Volontariato e Pari Opportunità del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, AIRC, Gesco e numerose associazioni, realtà e attività del territorio. Un programma che, attraverso appuntamenti diversi tra loro, coinvolgerà scuole, associazioni sportive, attività commerciali e cittadini, proponendo occasioni di sensibilizzazione e raccolta fondi.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore al Volontariato Patrizia Mordente – Alassio si unisce alla campagna dedicata alla prevenzione e alla ricerca sui tumori femminili con un programma che unisce prevenzione, intrattenimento, sport e cultura, costruito grazie alla collaborazione di tante realtà cittadine e persone che ringrazio per aver scelto di contribuire a questa iniziativa e che renderanno possibile un mese ricco di appuntamenti importanti per la prevenzione, la sensibilizzazione e la raccolta fondi. Mi fa particolarmente piacere il coinvolgimento dei giovani nelle diverse iniziative, perché la cultura della prevenzione si costruisce a quell’età, attraverso la conoscenza e la consapevolezza. Un ringraziamento alla consigliera comunale con incarico alle Pari Opportunità e past president e fondatrice della Fidapa Sezione di Alassio, Cinzia Salerno, al presidente del Consiglio comunale con incarico alle Politiche Scolastiche e vicepreside dell’Istituto Alberghiero, Fabio Macheda e ai docenti che hanno contribuito a coinvolgere gli studenti”.

“Fa particolarmente piacere – sottolinea l’assessore al Commercio Franca Giannotta – il coinvolgimento anche quest’anno del comparto commerciale di Alassio in questa importante iniziativa. I negozi aderenti al Consorzio ‘Alassio un Mare di Shopping’ parteciperanno infatti alla raccolta fondi attraverso la vendita dei braccialetti rosa, dimostrando ancora una volta attenzione e sensibilità verso un tema importante come la prevenzione. Come Assessorato al Commercio abbiamo ritenuto importante favorire e sostenere questa partecipazione, perché crediamo che le attività commerciali possano dare un contributo concreto alla campagna e alla diffusione del suo messaggio. L’invito rivolto a cittadini e visitatori è quello di indossare il braccialetto rosa, scattare una fotografia e condividerla sui social con l’hashtag #alassioinrosa, contribuendo così a sostenere la ricerca e a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione”.

A partire dall’apertura di giovedì 1° ottobre sarà possibile prenotare visite per la prevenzione del tumore al seno presso il Centro Medico Alassio Salute, telefonando al 346 1635400. Le visite prenotate si svolgeranno a partire da novembre.

Riguardo agli eventi e alle iniziative che per tutto il mese di ottobre animeranno la città, il primo appuntamento di “Alassio in Rosa per Alessia” si terrà venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 in Piazza della Libertà, con il karaoke di Giacomo Aicardi. La serata prevede una raccolta fondi a favore di AIRC a cura dell’Associazione Amici di Padre Hermann, in collaborazione con la società partecipata Gesco: sarà inoltre possibile aderire all’iniziativa con un piccolo contributo per il “Braccialetto Rosa”.

Giovedì 8 ottobre spazio invece alla Camminata mattutina per la ricerca, che coinvolgerà gli alunni dell’Istituto Alberghiero “Giancardi-Galilei-Aicardi” attraverso un percorso per le vie cittadine.

Una giornata particolarmente ricca sarà quella di sabato 10 ottobre. Alle ore 10, con appuntamento in Piazza Partigiani, è in programma la Marcia acquatica in rosa, a cura di Alassio Wave Walking CNAM. Nella stessa giornata, dalle 10 alle 19, Piazza Airaldi e Durante ospiterà il mercatino dell’artigianato “Arte in Piazza”, curato dall’Associazione Artigianalmente, con raccolta fondi a favore di AIRC.

Martedì 13 ottobre saranno nuovamente protagonisti gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giancardi-Galilei-Aicardi”, impegnati nel contest “Drink Pink”, realizzato in collaborazione con lo Zonta Club Alassio-Albenga.

Sabato 17 ottobre, alle 17.30 presso l’ex Chiesa Anglicana, l’apertura della mostra “Giuseppe Guidi: il Segno e l’Alchimia” sarà accompagnata da una nuova iniziativa di raccolta fondi a favore di AIRC. In occasione dell’inaugurazione sarà, infatti, possibile aderire, con un piccolo contributo, all’iniziativa del “Braccialetto Rosa” grazie alla collaborazione tra Associazione Amici di Borgo Coscia, che organizza la mostra, e la società partecipata Gesco.

Il giorno successivo, domenica 18 ottobre, sarà invece lo sport a tingersi di rosa con la prima edizione di “Racchette in Rosa”, torneo femminile singolare di tennis in programma presso l’Hanbury Tennis Club in collaborazione con Gesco. La quota di iscrizione sarà destinata anche in questo caso al sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili.

A chiudere il calendario degli appuntamenti sarà martedì 27 ottobre alle ore 20.30 all’Hotel Savoia la cena benefica organizzata in collaborazione con il Lions Club Alassio “Baia del Sole”, durante la quale è previsto l’incontro “Tumore alla mammella e…” con la dottoressa Stefania Giudici, dirigente medico della struttura complessa di Radioterapia dell’Ospedale di Sanremo e specialista in oncologia medica e oncologia radioterapica.