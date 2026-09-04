Alassio e Sanremo uniti a Venezia: presentata l’anteprima del videoclip “Prima Linea” di Mazzariello

Venezia. Ieri pomeriggio si è tenuto l’incontro dal titolo “Sulla stessa lunghezza onda: Liguria, Cinema e Musica”.

Parole d’ordine: territorio e talento per la seconda edizione di questo percorso organizzato dal Festival Ligyes – promosso dal Comune di Alassio e la Città di Sanremo Area Sanremo con il patrocinio di Regione Liguria e la collaborazione di Genova Liguria Film Commission, partner di Ligyes.

Antonio Mazzariello, prodotto dall’etichetta Futura Dischi e promosso da Sony Music Italia, è un giovane cantautore che, distintosi nelle selezioni di Area Sanremo per le nuove voci ha ricevuto il riconoscimento “Giovani Talenti e Territorio”, assegnato da Ligyes il 26 febbraio scorso.

Un progetto che rivela come la Liguria e il Ponente credano fortemente nel sostegno dei giovani artisti. “Sanremo e Alassio uniti nella collaborazione più proficua per la carriera di questi ragazzi: sinergia economica e creativa che grazie a Ligyes e a Genova Liguria Film Commission trasforma un sogno in una prospettiva concreta“. Marco Melgrati, sindaco di Alassio.

“Una rete che ha fatto nascere un progetto che unisce valorizzazione del territorio, cultura e sostegno ai giovani talenti, creando opportunità concrete di crescita per artisti emergenti“. Avv. Enza Dedali, assessore alla Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni Comune di Sanremo.

LA LIGURIA DEL PONENTE: UN SET APERTO E COMPETITIVO.

Grazie a Ligyes Alassio Genova Cultura Fest e alla Genova Liguria Film Commission, Mazzariello è stato seguito nelle riprese del suo primo videoclip, realizzate tra Sanremo e Alassio dalla casa di produzione nazionale Addictive Ideas S.r.l., a seguito di un accordo con la sua etichetta Sony Music Italy.

Il videoclip “Prima Linea” rappresenta il risultato concreto di una filiera che ha messo in relazione il talento di un giovane artista con le competenze professionali dell’industria audiovisiva e con la valorizzazione del territorio ligure. La regia è stata affidata a Riccardo Sanmartini, la direzione della fotografia a Vincenzo Buonsanto, lo styling a Luigi D’Elia e il make-up a Greta Volpi. La produzione è stata curata da Guia Invernizzi Cuminetti ed Emanuele Berardi per Addictive Ideas S.r.l.

Ha commentato Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission: “Il progetto con Antonio Mazzariello rappresenta esattamente la nostra visione: mettere in rete istituzioni, eccellenze musicali come Area Sanremo, grandi major come Sony e case di produzione nazionali per trasformare il talento dei giovani in un prodotto culturale d’impatto internazionale. La Liguria si conferma un set aperto e competitivo“.