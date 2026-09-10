Alassio, Casella attacca: “Vendita parcheggi pubblici causerà problemi ai residenti”

Alassio. “Abbiamo contestato fin dall’inizio l’intenzione di Melgrati di vendere tre lotti di parcheggi pubblici in via Maiolo. Non siamo stati ascoltati noi, così come non sono stati ascoltati i cittadini della zona, che giustamente avevano manifestato la propria contrarietà”.

Lo ha dichiarato Jan Casella, consigliere comunale di opposizione e capogruppo di “Alassio di tutti”, che ha bocciato l’alienazione di oltre trenta parcheggi pubblici in via Maiolo.

“Oggi questa triste operazione arriva a compimento e con un certo sconcerto assistiamo all’esultanza di Melgrati nel rivendicare la vendita ai privati di ciò che era pubblico. Questa decisione provocherà gravi difficoltà ai residenti”, ha concluso Casella.