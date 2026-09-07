Alassio, aumenta la capienza al Palaravizza e allo stadio Sandro Ferrando

Alassio. Più posti a disposizione del pubblico al palazzetto dello sport “Lorenzo Ravizza” e allo stadio “Sandro Ferrando”, i due impianti sportivi gestiti da Gesco, la società partecipata del Comune di Alassio. Per il “Palaravizza” la capienza è ora di 1.500 posti e di 400 posti per lo stadio “Ferrando”.

“Questo traguardo – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – è particolarmente significativo per la nostra città e per la sua vocazione sportiva ai massimi livelli, perché consente di accogliere match di caratura nazionale e internazionale e restituisce pienamente questi impianti alla loro funzione di luoghi dedicati ai grandi eventi e alla partecipazione. Avere strutture con una maggiore capienza ci permette inoltre di guardare a una programmazione sempre più ambiziosa, rafforzando il ruolo di Alassio come destinazione di primo piano per il turismo sportivo. Un grazie sentito alla società partecipata Gesco per gli interventi realizzati e per il lavoro svolto, che hanno reso possibile questo passo avanti, a beneficio delle società sportive, degli atleti, del pubblico e dell’intera comunità”.

“L’elemento ancora più importante di questi due risultati appena raggiunti – spiegano da Gesco – è la possibilità di organizzare anche eventi in contemporanea nei due impianti sportivi. Erano sei anni che il Palasport e lo stadio avevano una capienza ridotta dovuta anche alla presenza del pallone pressostatico che occupa il “polmone per le emergenze” ovvero il parcheggio a lato del Palaravizza stesso”.

Per ottenere una capienza maggiore all’interno del palazzetto dello sport, Gesco ha realizzato diversi interventi come la sistemazione del piazzale davanti al Palazzetto, quindi l’introduzione dell’Evac, ovvero i sistemi di allarme vocale per l’evacuazione di emergenza, realizzata anche la scala antincendio e ottenuto i certificati necessari richiesti dalla normativa vigente e quindi valutati positivamente dalla Commissione di vigilanza. Anche per lo stadio “Ferrando” sono stati realizzati tutti gli interventi necessari per aumentare la capienza dei posti a disposizione del pubblico che sono passati da 100 a 400.