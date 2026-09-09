Alassio, alienati tre lotti di parcheggi comunali in via Maiolo: operazione da quasi 664 mila euro

Alassio. Si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva, formalizzata con la determina dirigenziale n. 594 dello scorso 3 settembre, la procedura di asta pubblica per la vendita di lotti di parcheggi di proprietà del Comune di Alassio situati in via Maiolo, all’angolo con via Michelangelo, identificati al NCEU al Foglio 19, mappale 560, subalterni 45-46-47. I tre lotti, corrispondenti a posti auto, sono stati aggiudicati alla società Alassio Srl per un valore complessivo di 663.969 euro.

La procedura è stata condotta secondo quanto previsto dal Regolamento per l’alienazione e l’acquisizione dei beni immobili e per l’alienazione dei beni mobili di proprietà del Comune di Alassio.

“L’operazione – sottolinea il sindaco Marco Melgrati – consente all’Amministrazione comunale di trasformare tre beni di proprietà pubblica in nuove risorse finanziarie”.

“La scelta di alienare beni non più strategici permette infatti di valorizzarne il patrimonio nell’ottica di una gestione sempre più efficiente e razionale delle risorse dell’Ente” conclude Melgrati.