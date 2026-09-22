Al via l’anno accademico 26-27 alla sezione Unitre di Borghetto Santo Spirito

Borghetto SS. L’Unitre di Borghetto S. Spirito, coordinata dalla Biblioteca Civica di Palazzo E. Pietracaprina, riprende le attività, in attesa dell’inizio dei corsi, dei laboratori e degli incontri aperti alla cittadinanza, che partiranno dalla seconda metà di ottobre.

Da oggi 22 settembre sarà possibile associarsi all’Unitre ed iscriversi alle attività (corsi e laboratori) programmati per l’a.a. 2026/2027 dalle sedi di Borghetto S. Spirito, Ceriale ed Albenga, negli orari di apertura della Biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00).

L’Unitre di Borghetto S. Spirito propone un ricco programma di corsi e laboratori che daranno la possibilità di conoscere ed approfondire molte materie e discipline, alcune strutturate su più livelli.

Queste le materie e le attività proposte: Letteratura femminile – Docente: Graziella Frasca Gallo; Vedere le voci – La lingua dei segni – Docente: Sara Adami; Informatica base – Docente: Samantha Noli; Informatica Avanzato– Docente: Samantha Noli; Educazione alimentare – Docente: Paola Richero; Lingua Inglese base – Docente: Rosanna Mapelli; Lingua Inglese intermedio – Docente: Rosanna Mapelli; Conversazione in Lingua Inglese base – Docente: Rosanna Mapelli; Lingua Inglese avanzato – Docente: Maria Bambina Scola.

E ancora: Ballo liscio e da sala- Docente: Virginio Pelizzari; Conoscere il cane: – Docente: Gian Luca Stortini; Yoga -Docenti: Jafari Shohreh e Vito Pace; Ginnastica – Docente: Alessandra Angelucci; Tai Ji Quan – Docente: Marco Rostirolla; In movimento – Docente: Mario Malacarne; Laboratorio di disegno e pittura – Docente: Cetty Bellomo; Laboratorio di cucina – Docenti: Luca Fabio, Marilena Marinelli, Andrea Milazzo, Paolo Monti, Vito Tagliente.

Lunedì 19 Ottobre, alle 15,30, nella sala conferenze di Palazzo E. Pietracaprina si svolgerà la presentazione dei corsi da parte dei docenti, che illustreranno le attività ed i programmi.

“Riparte l’Unitre di Borghetto, con tante possibilità di approfondire argomenti e materie molto varie e trascorrere insieme i prossimi mesi. Vi aspettiamo per trascorrere un anno accademico di condivisione e partecipazione”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Carolina Bongiorni.