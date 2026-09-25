Al via la raccolta firme della Lega per chiedere i militari nelle città, Rixi a Savona: “Le persone ci chiedono più sicurezza”

Savona. Prende il via da Savona la raccolta firme promossa dalla Lega nell’ambito di “Strade sicure”, che prevede l’affiacamento dei militari alle forze dell’ordine nelle città. Si parte il 5 ottobre in piazza del Popolo angolo via Paleocapa. Per lanciare l’iniziativa a Savona è venuto il viceministro leghista Edoardo Rixi: “Chiediamo la presenza di almeno 3mila militari sulle strade anche della Liguria per migliorare la sicurezza delle nostre città, aumentando il numero forze dell’ordine: o più potere o aumento di organico. Abbiamo visto gli espisodi degli ultimi giorni anche a Genova. Anche a Savona la richiesta è quella di avere più sicurezza e più presenza delle forze dell’ordine e anche di militari. Ce ne sono 90mila nelle caserme e li possiamo impiegare in questa attività per permettere ai cittadinni di muoversi sicuri nella città“.

Durante il suo saluto due giorni fa l’ex questore di Savona Giuseppe Mariani aveva detto che “non si può avere una provincia a criminalità zero, ma Savona è una città sicura“. Rixi commenta: “Il questore fa il suo mestiere. Noi vogliamo alzare l’asticella per aiutare le forze dell’ordine e migliorare le condizioni in cui oggi svolgono le loro attività e tutti i servizi. Stiamo assistendo a una maggiore difficoltà a gestire certi fenomeni che una volta venivano gestiti con potere autoritativo delle forze dell’ordine. Oggi molte cose vengono messe in discussione, il ministro Salvini ha chiesto a Crosetto di mettere a disposizione i militari anche nei capoluoghi di provincia che oggi non ne hanno“.

“Chiediamo alla gente di venire a firmare e unirsi a questa richiesta. Ci arrivano segnalazioni di sicurezza e degrado a cui vogliamo dare una risposta“, conclude Rixi.

Il commissario provinciale Dario Ghezzi aggiunge: “I fatti di cronaca degli ultimi mesi testimoniano che c’è un problema. Dai gestori delle attività commerciali ci arriva un grido d’allarme. Distribuiremo anche nei negozi il modulo per la raccolta firme. Chi decide di sostenere la nostra iniziativa fa un favore alla città, a noi e a loro stessi”.