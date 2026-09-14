Al via il nuovo anno scolastico con 47 scuolabus TPL Linea, due nuovi mezzi elettrici e 19 Comuni serviti

Savona. Questa mattina è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico 2026/2027. Per molti bambini è il primo giorno di scuola in assoluto, per altri alunni è un appuntamento che si rinnova, puntuale, ogni metà settembre. Un momento importante per gli studenti e per le loro famiglie che segna l’inizio di un nuovo percorso fatto di impegno, crescita e nuove esperienze.

Anche quest’anno TPL Linea è al fianco delle Amministrazioni comunali e delle famiglie con il servizio di trasporto scolastico: sono 47 gli scuolabus complessivamente impegnati nel trasporto degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

La novità principale di quest’anno riguarda l’ampliamento del servizio e il rinnovamento della flotta. Entrano infatti in servizio due nuovi scuolabus 100% elettrici che consentono a TPL Linea di proseguire nel percorso di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e attenta alla riduzione dell’impatto ambientale.

Cresce inoltre il numero dei Comuni della provincia di Savona serviti dagli scuolabus di TPL Linea che passa a 20. Un risultato legato all’aggiudicazione da parte dell’azienda della gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Quiliano e Bergeggi.

Per i prossimi quattro anni TPL Linea garantirà quindi il servizio di trasporto scolastico nei due Comuni nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato di gara con l’obiettivo di assicurare elevati standard di sicurezza, puntualità e affidabilità, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie e delle Amministrazioni comunali.

I due nuovi scuolabus elettrici sono impiegati nel Comune di Quiliano e rappresentano un ulteriore tassello nel processo di rinnovamento e impegno verso una mobilità sempre più green. Per farsi sentire ancora più vicina ai giovani clienti che utilizzano gli scuolabus TPL Linea consegnerà in questi giorni dei berrettini rossi a pallini neri che richiamano le coccinelle; sulla visiera la scritta “TPL Linea”.

“La scelta dell’alimentazione 100% elettrica consente di coniugare l’attenzione all’ambiente con quella per la qualità del servizio e per il benessere dei giovani passeggeri. Sedute confortevoli e un’estetica solare che richiama il mondo naturale offre agli studenti un ambiente accogliente e familiare nel quale affrontare quotidianamente il tragitto casa-scuola e viceversa”.

“L’attenzione di TPL Linea nei confronti degli studenti non si limita al servizio di scuolabus, ma si traduce anche nell’impegno a garantire un potenziamento delle corse su tutto il territorio della provincia di Savona, attraverso corse bis, orari e collegamenti verso i principali istituti e/o licei scolastici”.

Riassumendo, ad oggi TPL Scuola gestisce 20 Comuni della provincia di Savona con 47 mezzi e altrettanti autisti qualificati “che fanno in modo di garantire quotidianamente un servizio puntuale, sicuro e un ambiente familiare”.