Al via a Savona “USEIando el otoño”, il nuovo corso di spagnolo intermedio promosso da Usei Aps

Savona. L’associazione USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) annuncia l’avvio del nuovo corso di lingua e cultura spagnola di livello intermedio intitolato “USEIando el otoño”. L’iniziativa prende il via il 22 ottobre 2026 e si svolgerà presso la sede operativa dell’associazione a Savona, in via Giacchero s.n.c. (angolo Corso Colombo).

Il corso, strutturato su un ciclo di incontri a cadenza settimanale – ogni giovedì dalle 18 alle 19.30 fino al 24 dicembre –, è rivolto a giovani e adulti che desiderano consolidare e rendere più fluida la propria padronanza della lingua spagnola, ampliando al contempo la conoscenza del patrimonio culturale ispanico.

Per garantire la massima qualità della didattica e consentire un’interazione diretta e personalizzata tra docenti e studenti, l’attività è strutturata a numero chiuso per un massimo di 10 partecipanti.

L’organizzazione di questa attività risponde a una precisa scelta valoriale ed educativa dell’associazione. Per USEI APS, l’insegnamento delle lingue non si limita alla dimensione nozionistica, ma rappresenta un autentico strumento di integrazione sociale, arricchimento reciproco e dialogo interculturale. Favorire l’apprendimento dello spagnolo sul territorio significa creare occasioni d’incontro concrete tra persone di diverse origini e generazioni, abbattendo le barriere e promuovendo la coesione comunitaria.

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