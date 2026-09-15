Al teatro Sacco di Savona la serata finale del Galà di Armonia 2026

L’Antico Teatro Sacco di Savona ospiterà la serata finale del Galà di Armonia 2026 (ottava edizione).

La serata, dal titolo “Progetti e Forme”, si terrà sabato 19 settembre 2026 alle ore 20,45 e si svilupperà in tre parti. Nel primo segmento sarà presentato in anteprima Il confine fra la terra e il cielo a cura di Dario Caruso (chitarra classica) e Antonio Carlucci (voce recitante).

A seguire si terrà il concerto Forme attraverso il quale il duo chitarristico composto da Ignazio Viola e Mario Cosco presenterà una serie di meravigliose sonate di diverse epoche, passando da Antonio Vivaldi ad Astor Piazzolla (concerto inserito nella rassegna SixWays Guitar Festival 2026).

In chiusura la Compagnia Teatrale Miagoli racconterà Venti in Compagnia, ripercorrendo le tappe più significative in occasione del ventennale di fondazione e offrendo un brindisi finale a tutto il pubblico

Nel corso della serata sarà presentata la prima parte della stagione 2026/2027 del teatro Sacco.

La direzione artistica della serata è affidata al Social Music Projects APS.