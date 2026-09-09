Al Ruffini di Imperia nasce l’AFM a curvatura musicale: il ragioniere della musica e dello spettacolo

Imperia. C’è grande entusiasmo all’I.I.S. G. Ruffini di Imperia per una novità che fa battere il cuore a tempo di musica. Dall’anno scolastico 2027/2028, grazie alla lungimiranza del Dirigente Scolastico, Ing. Luca Ronco, l’istituto di via Terre Bianche attiverà il nuovo corso quinquennale: “AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing a curvatura musicale”, una delle pochissime realtà di questo tipo in tutta Italia e la prima in Liguria.

Una scommessa felice, che nasce qui, a due passi dal Teatro Ariston, dove l’economia dello spettacolo è di casa. Non è un liceo musicale. È ragioneria, al 100%. Chi si iscrive otterrà lo stesso identico diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing, valido per l’università, per i concorsi pubblici e per l’accesso alla professione. Tutte le materie ministeriali restano: economia aziendale, diritto, economia politica. Cosa cambia? Grazie all’autonomia scolastica, il Ruffini aggiunge – senza togliere nulla – un percorso curricolare di Storia della Musica e dello Spettacolo e di Laboratorio di Organizzazione e Management dello Spettacolo, ore concrete in cui si impara come si amministra un festival, come funziona il diritto d’autore, come si costruisce il budget di un tour, come si gestisce un’etichetta discografica.

È il connubio perfetto che mancava: da una parte la precisione dei numeri e il rigore del diritto, dall’altra la fantasia e l’aspetto umanistico della musica. L’obiettivo è formare il manager che sa parlare con il commercialista e con l’artista, che sa leggere un bilancio e capire un progetto creativo. “È un campo bellissimo, di cuore, ma che ha bisogno di competenze solide – sottolinea l’Ing. Luca Ronco – Vogliamo dare ai nostri giovani l’entusiasmo della musica con la solidità di un diploma che dà lavoro. Un’opportunità nuova che speriamo possa appassionare tante famiglie”.

Una figura nuova, richiesta da teatri, festival, società di produzione, agenzie di eventi e associazioni culturali. I.I.S. G. Ruffini – Dove i numeri incontrano le note.