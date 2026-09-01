Al Parco acquatico Caravelle di Ceriale l’estate continua: prolungata la stagione fino al 13 settembre

Ceriale. Con il clima favorevole che continua ad accompagnare questo ultimo scorcio d’estate, la bella stagione al Parco acquatico Caravelle prosegue fino a domenica 13 settembre, con orario continuato tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Sul sito www.lecaravelle.com sono disponibili vantaggiose formule promozionali per queste ultime settimane di apertura: sui biglietti a data fissa, per chi pianifica la visita, prenotando con almeno 4 giorni di anticipo, si ottiene un risparmio fino al 20%.

Questa proroga risponde a una precisa strategia di valorizzazione del territorio, che incentiva da un lato la destagionalizzazione e rafforza dall’altro la sinergia con gli operatori e le strutture ricettive locali ampliando la proposta turistica del territorio fino all’inizio delle scuole. L’iniziativa accoglie inoltre le richieste dei lavoratori del settore turistico della riviera che, impegnati nei ritmi intensi dell’alta stagione tra luglio e agosto, possono così concedersi un momento di svago a inizio settembre nel parco acquatico.

L’offerta del parco e del Caravelle Camping Village

Il parco ha confermato anche per il 2026 la sua vocazione di destinazione per famiglie e giovani con la sua ampia offerta: dalle proposte per i più piccoli – “Summergibile”, la piscina Baby, il Polpo magico e l’area kids riservata – alle iconiche attrazioni iconiche – l’immancabile Piscina Onde, cuore pulsante del complesso che si trasforma ogni ora in un vero e proprio mare con grandi onde da cavalcare, il multipista con 5 scivoli paralleli per sfidarsi in famiglia o tra amici, le Rapide del Rio Bravo e del Rio Colorado, i due Kamikaze, i tre scivoli Toboga, la doppia corsia del Foam e il Rio Lento.

Per chi cerca un’esperienza di relax e benessere, è disponibile l’area “La sorgente del cuore”, riservata ai visitatori dai 16 anni in su, dotata di docce emozionali, cascate, grotte di acqua tiepida e percorso vascolare.

Grazie alla sinergia con il Caravelle Camping Village, prosegue anche l’offerta di pacchetti che garantiscono l’ingresso gratuito al parco acquatico per tutti gli ospiti che soggiornano al Village.

Biglietti e servizi

I biglietti d’ingresso al parco possono essere acquistati online su www.lecaravelle.com dove è attiva la speciale promozione sui biglietti a Data Fissa, che consente di ottenere un risparmio fino al 20% per chi pianifica la visita prenotando con almeno 4 giorni di anticipo. In caso di pioggia, è possibile riutilizzare il biglietto a data fissa già acquistato presentando il titolo d’ingresso stampato in cassa e integrando la differenza con il prezzo del nuovo giorno scelto.

Per garantire il massimo del comfort, è confermata la possibilità di prenotare comodamente da casa il proprio ombrellone e la postazione sdraio tramite l’apposita sezione del sito che consente di scegliere il posto preferito, acquistandolo sia congiuntamente al biglietto di ingresso sia separatamente in un secondo momento.

Tra le novità presentate quest’estate, il braccialetto cashless che dà la possibilità di effettuare pagamenti all’interno del parco senza dover avere con sé contanti o carte di pagamento, e che dà diritto a un bonus spesa pari al 10% del valore caricato sul wallet.

Per quanti arrivano al parco in auto, è disponibile dalle 9:00 alle 18:30 un’ampia area parcheggio a pagamento.

Fino al 13 settembre, è attivo il servizio di trasporto pubblico ecologico tra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco acquatico, operato da TPL Linea con moderni mezzi elettrici. Il biglietto è acquistabile presso la rivendita nella stazione ferroviaria di Albenga.