Aggressione al pronto soccorso del Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: “Presidio di sicurezza h24”

Pietra L. “Ancora un episodio di violenza al pronto soccorso del Santa Corona, ancora aggressioni verso il personale sanitario che lavora in prima linea per la salute di tutti. E’ una situazione insostenibile che si perpetua con sempre maggior frequenza e che stigmatizziamo con forza”. Lo affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Tuttavia non possiamo più limitarci all’indignazione e allo sgomento. Chiediamo con decisione che si ponga tempestivamente rimedio e un vero e proprio argine a questo fenomeno dilagante che riguarda ormai la quasi totalità dei pronto soccorso – continuano il sindaco e il consigliere – Gli ospedali devono essere luoghi di cura sicuri: sicuri per i pazienti e le loro famiglie, ma soprattutto per i medici, gli infermieri e gli operatori che vi lavorano quotidianamente. Essere aggrediti verbalmente o fisicamente mentre si compie il proprio dovere, in contesti lavorativi già complessi e gravosi e talvolta con condizioni di lavoro difficili, è un fatto che non può trovare alcuna giustificazione”.

“Chiediamo con forza agli enti competenti che venga presa in seria considerazione la possibilità di garantire una presenza maggiore e costante di forze o figure preposte a garantire la sicurezza sull’intero arco delle 24 ore, e non più soltanto su “chiamata” come avviene oggi. Esigenza che si rende ancora più impellente e non rinviabile in determinati periodi dell’anno, quando il flusso di utenti aumenta considerevolmente e garantire assistenza adeguata a tutti diventa una sfida molto impegnativa. Ciò non può in alcun modo giustificare i comportamenti sconsiderati di soggetti che ritengono di potersi arrogare presunti diritti anche attraverso la violenza o che, trovandosi in stato di evidente alterazione, diventano pericolosi e difficili da gestire”.

“Come amministrazione comunale continueremo a sollecitare opportune iniziative presso gli enti preposti a tutela dell’ospedale Santa Corona, della sicurezza del presidio e del lavoro prezioso, instancabile e insostituibile di tutti i suoi operatori”, concludono De Vincenzi e Liscio.