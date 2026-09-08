Aeroporto di Genova, da marzo 2027 quattro collegamenti a settimana con Napoli

Liguria. Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Aeroporto di Genova annunciano oggi un nuovo collegamento diretto per i passeggeri liguri: dal prossimo 2 marzo 2027 sarà operativo il servizio Genova – Napoli, il primo di tipo domestico operato dalla compagnia dallo scalo ligure.

L’introduzione della rotta rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della connettività domestica dello scalo, rafforzando il ruolo di Genova nei collegamenti tra il Nord e il Sud Italia.

Con quattro frequenze settimanali – ogni martedì, giovedì, sabato e domenica – il nuovo servizio offrirà ai passeggeri liguri un collegamento diretto e conveniente con una delle principali destinazioni del Mezzogiorno, rispondendo alle esigenze di chi viaggia per turismo, studio, lavoro o per motivi personali.

La rotta contribuirà inoltre a intensificare i legami tra Liguria e Campania, favorendo la mobilità tra i due territori e sostenendo gli scambi turistici, economici e culturali. L’annuncio si inserisce in un percorso di crescita continua di Wizz Air a Genova e consolida ulteriormente la partnership con Aeroporto di Genova, società di gestione dello scalo. Con l’introduzione della nuova rotta, la compagnia amplia la propria offerta a 5 collegamenti verso 4 Paesi, unendo il capoluogo ligure a Napoli in Italia e a Budapest, Cracovia, Tirana e Varsavia in Europa.

I biglietti per la nuova rotta Genova – Napoli sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €24,99.

“Il nuovo collegamento tra Genova e Napoli rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a rafforzare la connettività domestica in Italia. Genova è uno scalo importante per Wizz Air e questa nuova rotta conferma la nostra volontà di continuare a investire sul territorio ligure, rispondendo a una domanda di mobilità sempre più dinamica” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Con quattro frequenze settimanali, vogliamo offrire ai passeggeri nuove opportunità di viaggio, facilitando gli spostamenti tra Liguria e Campania per turismo, studio, lavoro o per motivi personali. Continueremo a investire nel nostro network domestico per offrire tariffe accessibili e collegamenti affidabili. Let’s WIZZ, Genova!”.

“Il nuovo collegamento Wizz Air per Napoli, in partenza dal 2 marzo 2027 con quattro frequenze settimanali, rafforza l’offerta del nostro aeroporto verso il Sud Italia, rispondendo alle crescenti esigenze di mobilità sia della domanda leisure sia business» ha commentato Francesco D’Amico – Direttore Generale Aeroporto di Genova. «Napoli – ha proseguito D’Amico – rappresenta già un mercato importante per il nostro scalo che, da gennaio ad oggi, ha registrato il capoluogo campano come sesta destinazione per numero di passeggeri movimentati, la terza sul mercato domestico dopo Roma Fiumicino e Catania. La nuova rotta – ha concluso D’Amico – risponde pertanto a una domanda già significativa e amplia le possibilità di viaggio con una delle principali città del Sud Italia dal punto di vista sia turistico sia economico, oltre a confermare l’impegno del vettore sul Colombo e la sua volontà di svilupparne ulteriormente l’offerta”.

L’annuncio si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Dal debutto nel Paese nel 2004, quasi 140 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 331 rotte verso 33 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Nella sola stagione estiva, la compagnia ha messo a disposizione 20,3 milioni di posti, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025. Dall’inizio dell’anno Wizz Air ha già operato 82.000 voli in Italia, con una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio impegno nel rafforzamento della connettività nazionale e internazionale del Paese.