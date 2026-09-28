Addio a monsignor Giorgio Brancaleoni, punto di riferimento della diocesi di Albenga-Imperia

Albenga. La diocesi di Albenga-Imperia piange la scomparsa di monsignor Giorgio Brancaleoni, figura centrale e profondamente stimata nel panorama ecclesiastico locale.

La sua è stata una vita interamente spesa al servizio della comunità, della cultura e delle istituzioni diocesane, lasciando un segno indelebile nei tanti ruoli ricoperti nel corso degli anni.

Come riportato dalla biografia ufficiale pubblicata sul sito della diocesi (i cui dati fanno riferimento alla scheda biografica dell’ente), nato ad Alassio il 18 giugno 1959 e ordinato sacerdote il 7 ottobre 1983, ha avviato fin da subito il suo percorso nella Curia Vescovile di Albenga-Imperia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità: da Addetto alla Cancelleria e Vice-Cancelliere, fino a diventare Cancelliere e, dal 1° luglio 2003, Vicario Generale della diocesi.

Hha svolto la sua missione pastorale sul territorio come Vicario Parrocchiale della Cattedrale di Albenga, Amministratore Parrocchiale a Lusignano e San Fedele, e successivamente come Parroco a Leca. Nel corso del suo mandato da Vicario Generale, ha guidato per brevi periodi anche le parrocchie di Ceriale, San Vincenzo Ferreri ad Alassio e San Nicolò a Pietra Ligure.

Il suo impegno pastorale si è esteso a molteplici ambiti: è stato Cerimoniere Vescovile, Segretario Generale del Sinodo Diocesano (2001-2003), Vicario Episcopale per la Vita Consacrata, Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica, Consulente Ecclesiastico dei Coltivatori Diretti e Delegato Vescovile dell’O.F.T.A.L. per il trasporto degli ammalati a Lourdes.

Dal 1984 Canonico del Capitolo della Cattedrale di Albenga, ha dedicato una cura particolare al patrimonio storico e artistico della Chiesa locale: dal marzo 2002 è stato Archivista Diocesano e dal 2012 Direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali. Tra i suoi ultimi incarichi figurano la rettoria della Chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga, la presidenza ecclesiastica del MAC, oltre all’impegno nella Commissione Diocesana di Liturgia, Musica ed Arte Sacra, nel Consiglio Presbiterale, nel Collegio dei Consultori e nel Consiglio Pastorale Diocesano.

A testimonianza della stima riposta nella sua figura, nel 2007 Papa Benedetto XVI lo aveva insignito del titolo di Prelato d’Onore di Sua Santità.

“Con la scomparsa di Mons. Brancaleoni Albenga perde una figura che per molti anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità. La sua presenza ha accompagnato la vita della nostra città, non solo sotto il profilo religioso, ma anche culturale e umano. Era una persona molto empatica, simpatica, e una vera e propria guida spirituale per molti di noi. Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Albenga, il più sincero cordoglio alla Diocesi, al clero, ai suoi familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa”, così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.