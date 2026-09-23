Ad Albisola tre appuntamenti per ricordare San Francesco d’Assisi

Albisola Superiore. Tre appuntamenti per ricordare San Francesco d’Assisi in occasione dell’ottavo centenario dalla sua morte. La città vuole così rendere omaggio al Santo con una serie di iniziative promosse dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Commissione di Gestione delle Attività Culturali della Biblioteca.

Tre appuntamenti gratuiti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età e per riscoprire, attraverso linguaggi diversi, la figura e il messaggio universale di San Francesco. Il primo, venerdì 25 settembre alle 16, giardini del Museo della Ceramica “M. Trucco” con un laboratorio per bambini: “Tutti i colori del Cantico” a cura di Luigi Bevilacqua. Poi, al Museo della Ceramica “M. Trucco”, venerdì 30 settembre alle 17 e 30 il talk di Fra Alessandro, frate Cappuccino: “San Francesco, fratello nostro”. Il 2 ottobre alle 21, al cinema Leone, la proiezione del film capolavoro di Franco Zeffirelli “Fratello Sole, Sorella Luna”.

“Figura di straordinaria attualità, San Francesco continua a rappresentare un modello di umanità, semplicità, invito alla pace, alla tolleranza, al rispetto per il creato, valori universali che uniscono tutta la comunità”. Spiegano così i membri della Commissione Biblioteca gli intenti che hanno guidato le scelte organizzative.

Celebrare San Francesco per riscoprire la forza della gentilezza e dell’ascolto, principi che restano fondamentali anche nella società contemporanea.

“San Francesco rappresenta un simbolo di pace, umiltà e amore per il creato che parla ancora al cuore di ciascuno di noi. – spiega l’assessore alla Cultura, Simona Poggi – Con queste iniziative vogliamo offrire alla comunità un’occasione di riflessione e di condivisione, nel segno della cultura e della spiritualità”.