Ad Albenga arriva lo “Zaino Sospeso”: sabato 19 settembre raccolta solidale alle Serre

Albenga. Un quaderno, un astuccio, una confezione di penne o di colori: piccoli acquisti che, messi insieme, possono trasformarsi in un aiuto concreto per un bambino e per la sua famiglia.

Sabato 19 settembre anche Albenga aderirà a “Zaino Sospeso”, il service promosso a livello nazionale dai Lions italiani per raccogliere materiale scolastico da destinare alle famiglie che attraversano un momento di difficoltà economica.

L’appuntamento sarà dalle 10 alle 20 presso il Centro Commerciale Le Serre di Albenga, dove i Lions saranno presenti per invitare i cittadini a partecipare alla raccolta.

Il meccanismo è semplice: durante la propria spesa sarà possibile acquistare e lasciare in dono materiale utile per la scuola – quaderni, penne, matite, colori, pennarelli, astucci, album da disegno, zaini e altri articoli di cancelleria – che verrà successivamente raccolto e destinato ai bambini e ai ragazzi del territorio che ne hanno maggiormente bisogno.

L’iniziativa parte da un principio molto concreto: anche il materiale necessario per affrontare l’anno scolastico può rappresentare una spesa importante per una famiglia. “Zaino Sospeso” vuole quindi contribuire a garantire a tutti gli studenti la possibilità di presentarsi sui banchi di scuola con un corredo adeguato, trasformando tanti piccoli gesti individuali in una risposta collettiva di solidarietà.

Il progetto, nato all’interno del Lions International Multidistretto 108 Italy e oggi diffuso in tutta Italia, prevede che il materiale raccolto venga successivamente affidato alle realtà del territorio che operano a contatto con le famiglie in situazione di maggiore fragilità.

“Non servono grandi gesti: basta aggiungere un quaderno, una penna o una confezione di colori alla propria spesa. Il contributo di ciascuno, unito a quello degli altri, può permettere a un bambino di iniziare l’anno scolastico con tutto ciò che gli occorre”, spiega Serena De Felice, presidente del Lions Club Albenga Host promotore dell’iniziativa.

La giornata di sabato 19 settembre rappresenterà quindi un’occasione per coinvolgere direttamente la comunità ingauna in un service che mette al centro i giovani, il diritto allo studio e la vicinanza alle famiglie del territorio.

L’invito rivolto a tutti coloro che si recheranno alle Serre è semplice: fare la propria spesa e aggiungere qualcosa nello “Zaino Sospeso”. Perché anche un piccolo gesto, moltiplicato per la generosità di molti, può fare la differenza.