Acqua non adatta all’uso alimentare, a Borgio scatta il divieto di utilizzo

Borgio Verezzi. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 settembre, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino ha emezzo un’ordinanza con la quale si dispone il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare. Resta consentito l’uso dell’acqua per scopi igienico-sanitari.
Nel documento si sottolinea che “le condizioni ambientali estreme di questa estate, con clima sempre caldo e non piovoso, ed i consumi non ridotti nonostante l’ordinanza apposita emanata dall’amministrazione comunale, hanno determinato una forte riduzione” delle risorse idriche.
“La Servizi Ambientali, la società che gestisce il servizio idrico integrato, ha comunicato una criticità in termini quantitativi (con presenza di sostanze chimiche sintetiche create dall’uomo) su uno dei quattro pozzi. Per tale motivo l’acqua risulta apparentemente e momentaneamente non consona all’uso alimentare”.
Pertanto, in attesa dei risultati delle analisi definitive, il Comune ha stabilito di vietare “l’utilizzo a scopo potabile dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, su tutto il territorio comunale salvo restando la possibilità di utilizzo dell’acqua ai fini igienico sanitari”.
Il divieto sarà in vigore fino all’avvenuto rientro della problematica e l’accertata conformità dei parametri di legge.