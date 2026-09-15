Accusa malore mentre percorre in bici i sentieri di Stellanello: deceduto biker

Stellanello. Un biker di origine tedesca è deceduto per arresto cardiaco mentre stava percorrendo in mountain-bike alcuni sentieri nella zona di Stellanello.
La tragedia si è verificata poco prima delle 12 di oggi. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Andora, insieme al Soccorso Alpino e ai vigili del fuoco.
Vista la zona piuttosto impervia, i soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo.
Purtroppo, nonostante la rapidità di intervento ed i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.