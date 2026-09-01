Accusa malore mentre nuota in mare: uomo deceduto a Finale Ligure

Finale Ligure. Un uomo di 70 anni è deceduto oggi su litorale di Finale Ligure. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16 di oggi sul tratto di spiaggia di ponente.

Stando a quanto riferito, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre stava nuotando in mare.

Immediatamente soccorso dall’automedica del 118 e dai volontari della Croce Bianca di Finale Ligure, l’uomo è andato in arresto cardiaco.

Purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati vani e il 70enne è deceduto.

Secondo quanto riferito, il pensionato sarebbe originario del vercellese e si trovava a Finale Ligure in vacanza.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto per i rilievi del caso.