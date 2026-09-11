A10, tamponamento tra due mezzi tra Varazze e Arenzano: due feriti trasportati al San Paolo

Varazze. Incidente questa mattina sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 5 di mattina, nei pressi della galleria Colletta. Secondo quanto riferito, nello scontro (un tamponamento) sarebbero rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Verde di Albiola e della Croce Rossa di Varazze, l’automatica del 118 e il personale di Autostrade.

A seguito dell’incidente, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Lungo il tratto autostradale interessato dal sinistro si sono registrati alcuni chilometri di coda, ma al momento la viabilità è tornata regolare.