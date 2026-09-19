A10 nel caos: cantieri e code chilometriche mettono in ginocchio il Ponente savonese

Ponente. E’ in lento e progressivo miglioramento la situazione della viabilità sull’autostrada A10, dove nel corso della giornata odierna si sono verificati pesanti disagi per i viaggiatori e code che si estendono per chilometri a causa dei cantieri di manutenzione.

In direzione Francia (Ventimiglia) si sono registrate code imponenti — che hanno toccato punte fino a 17 km — nel tratto compreso tra Savona e Finale Ligure, alimentate dai lavori in corso lungo la tratta. A complicare il traffico autostradale anche le code in uscita al casello di Spotorno.

In direzione Savona-Genova le criticità non risparmentano la marcia in senso opposto, dove si contano chilometri di coda tra Borghetto e Finale Ligure, anch’essi legati agli interventi di manutenzione.

Un blocco della circolazione così pesante, che si protrae ormai da diversi giorni, sta inevitabilmente riversando il traffico pesante e leggero anche fuori dall’arteria autostradale. Forti rallentamenti e code si registrano lungo la via Aurelia, presa d’assalto dai veicoli in uscita dai caselli o alla ricerca di percorsi alternativi.

Tra i pendolari, i residenti e i turisti cresce l’irritazione per un disagio che sembra non trovare tregua. Le proteste si moltiplicano sui social e tra le categorie economiche locali, preoccupate per l’impatto che la paralisi del traffico sta avendo sulla mobilità quotidiana e sul tessuto economico del territorio del Ponente savonese.

Per la giornata di domani, Autostrade per l’Italia prevede traffico scorrevole lungo la tratta Savona-Genova, così come sulla stessa A26.