Savona. Incendio in autostrada A6 poco dopo il casello di Savona. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi.

Secondo quanto riferito, a prendere fuoco è stato un camion carico di carta.

Il rogo, originato dal materiale in fiamme volato oltre la carreggiata, si è esteso anche al bosco sottostante. Al momento è circoscritto e sotto controllo.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco con due squadre, una da Cairo e una da Savona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero.

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Incendio in A6: camion carico di carta va a fuoco, fiamme anche nel bosco

Per consentire le operazioni di spegnimento l’autostrada è stata chiusa (il tratto tra Savona e Altare) in entrambe le direzioni. Chiuso anche il bivio dall’A10 per l’autostrada A6 sia per chi proviene da Genova che da Ventimiglia.

A causa della chiusura dell’autostrada, il traffico è in tilt anche a Quiliano, con molte macchine incolonnate verso via Tecci. Sul posto è presente anche il sindaco Nicola Isetta.