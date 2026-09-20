A10, ancora caos e lunghe code a causa dei cantieri

Provincia Savona. Non c’è tregua in questo fine settimana per gli automobilisti che sono in viaggio sulla A10. Dopo i due incidenti (tra cui uno mortale) avvenuti tra venerdì e sabato si registrano ulteriori code sulle autostrade della Liguria a causa dei lavori.

Al momento in cui stiamo scrivendo (ore 17.30) il sito di concessionideltirreno.it evidenzia 6km di coda tra Borghetto e Finale, direzione Savona, causa cantieri e 3km di coda tra Spotorno e Finale, direzione Ventimiglia sempre a causa cantieri.

“Che sulle autostrade liguri ci siano lavori necessari lo sappiamo e siamo i primi a sostenere che la sicurezza debba venire prima di tutto. Ma sicurezza non può diventare sinonimo di cantieri gestiti senza alcuna flessibilità. Quello che è successo la notte di venerdì sulla A10, con 17 chilometri di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure, è una situazione fuori dal normale, soprattutto a fine settembre, con il bel tempo e un evidente afflusso di persone verso il Ponente. Non si può pensare di programmare i lavori ignorando completamente i flussi di traffico e le giornate in cui la pressione sulla rete autostradale aumenta in modo prevedibile”. Così Roberto Arboscello consigliere regionale PD aveva commentato la situazione delle autostrade nel savonese.

Autostrade liguri, i tempi di percorrenza previsti per lunedì 21 settembre

Sarà una giornata nel complesso senza particolari criticità sulla rete autostradale ligure, secondo le previsioni elaborate da Autostrade per l’Italia per lunedì 21 settembre. La situazione più delicata è concentrata in alcune fasce orarie sulla A7 Serravalle-Genova e sulla A10 Genova-Savona, mentre A12 e A26 risultano indicate sempre in linea con i tempi medi.

Le prime attenzioni riguardano la A7 Serravalle-Genova. Tra le 7 e le 10 i tempi di percorrenza sono previsti superiori alla media sia in direzione Genova sia in direzione Serravalle. La situazione torna invece in linea nella fascia 10-13, così come tra le 13 e le 16. Nel pomeriggio, tra le 16 e le 19, è previsto un nuovo rallentamento in direzione Serravalle, mentre il traffico verso Genova resta indicato in linea. Tra le 19 e le 21, infine, entrambe le direzioni tornano nella fascia verde.

Anche sulla A10 Genova-Savona la fascia più delicata della mattinata è quella compresa tra le 7 e le 10, ma in questo caso il bollino giallo riguarda la direzione Genova. In direzione Savona, invece, i tempi sono previsti in linea con la media. Tra le 10 e le 13 e tra le 13 e le 16 entrambe le direzioni risultano in linea. Nel pomeriggio, tra le 16 e le 19, torna una previsione di tempi superiori alla media verso Genova, mentre la direzione Savona resta verde. Situazione nuovamente regolare per entrambe le direzioni nella fascia 19-21.

Nessuna criticità, invece, secondo la previsione, sulla A12 Genova-Sestri Levante. Tutte le fasce orarie, dalle 7 alle 21, risultano infatti indicate con il bollino verde sia in direzione Sestri Levante sia in direzione Genova.

Situazione analoga sulla A26, nel tratto compreso tra l’allacciamento A26/A10 e Ovada: tutti i periodi della giornata risultano in linea con la media, sia in direzione Gravellona Toce sia in direzione Genova Voltri.

In sintesi, dunque, le fasce da tenere maggiormente sotto controllo sono la 7-10 sulla A7 in entrambe le direzioni, la 7-10 sulla A10 verso Genova e, nel pomeriggio, la 16-19 sulla A7 verso Serravalle e sulla A10 verso Genova. Non sono invece previste situazioni di tempi “molto superiori” alla media sulle quattro autostrade considerate.