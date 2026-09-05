A Varazze nasce l’Interact Club Varazze Riviera del Beigua

Varazze. Una data importante. Domani, 6 settembre 2026, nascerà ufficialmente l’Interact Club Varazze Riviera del Beigua, nuovo club rivolto ai giovani dai 12 ai 18 anni. La cerimonia si terrà alle ore 20 presso il noto Hotel Astigiana l sede del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, alla presenza di Fortunato Crovari, governatore del Distretto Rotary 2032.

“Sono oltre venti i giovani coinvolti nella nascita del nuovo Club, provenienti principalmente da Varazze, Celle Ligure e Savona. Il gruppo – spiega al presidente, Alberto Agnese – è composto in prevalenza da ragazzi e ragazze di 12 e 13 anni, con una spiccata presenza femminile. La serata segnerà il passaggio dalla fase di avvicinamento e confronto avviata nei mesi scorsi alla costituzione ufficiale del nuovo Interact Club”.

Il programma prevede la consegna della Carta Costitutiva, accompagnata dal messaggio inviato dal presidente del Rotary International, Olayinka Hakeem Babalola, al Rotary Club patrocinatore. “Congratulazioni e auguri a tutti coloro che hanno lavorato duramente per creare questo club Interact. L’investimento in questi giovani leader della vostra comunità produrrà senza dubbio grandi soddisfazioni in futuro”.

Ai giovani soci saranno inoltre consegnate le spille dell’Interact. Nel corso della serata sarà presentato il Consiglio Direttivo del nuovo Club e avverrà la consegna della campana e del martelletto, strumenti con cui i ragazzi apriranno e chiuderanno le loro riunioni. Alla cerimonia parteciperà anche Gian Michele Gancia, Past Governatore Distrettuale e responsabile della Sottocommissione Sviluppo dei nuovi Club del Distretto 2032.

L’Interact è un programma del Rotary International rivolto ai giovani dai 12 ai 18 anni. I club sono patrocinati da un Rotary Club, che fornisce sostegno, consulenza e supervisione, mentre i giovani partecipano direttamente alla gestione delle proprie attività. Attraverso progetti di servizio e iniziative condivise, gli interactiani possono sviluppare capacità di leadership, senso di responsabilità, collaborazione e relazioni con altri giovani, anche a livello internazionale.

“I giovani sono un’attenzione prioritaria in questo mandato. Il Rotary offre ai giovani opportunità incredibili e spessissimo poco o per nulla conosciute. Interact è una di queste” prosegue Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. “Nei mesi scorsi abbiamo collaborato strettamente con gli altri Club Interact a noi vicini, fra cui Genova e Albenga, e con i referenti distrettuali dei programmi giovanili del Rotary. Auguriamo ai soci fondatori un’esperienza di servizio positivo alle comunità, svolta in un clima di amicizia, divertimento e rispetto reciproco”.

Il nuovo Club entrerà a far parte della rete del Distretto Rotary 2032, presente in Liguria e nelle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo. Il Distretto riunisce 44 Rotary Club, con oltre 2.400 soci, 24 Rotaract Club, con oltre 380 soci, e 11 Interact Club, con più di 80 soci, in una comunità intergenerazionale impegnata a mettere competenze, professionalità, entusiasmo ed esperienza al servizio del bene comune”.