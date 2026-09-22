A Varazze l’intitolazione di “Largo Olimpionici Carattino”

La Giunta comunale di Varazze ha approvato la proposta di intitolazione “Largo Olimpionici Carattino” nella zona situata in prossimità dell’ingresso del porto turistico “Marina di Varazze”, tra via Savona e via Maestri del Lavoro, e attualmente adibita ad area fitness.

L’iniziativa, condivisa con i familiari della famiglia Carattino, nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di “valorizzare la memoria storica e sportiva della città, rendendo omaggio a concittadini che hanno elevato il prestigio di Varazze a livello internazionale”.

Gli olimpionici Carattino, (Antonio, Domenico, Giuseppino e Leonardo) rappresentano forse un caso unico nella storia della vela italiana: una famiglia intera capace di raggiungere i Giochi Olimpici, partecipando alle edizioni di Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Città del Messico 1968, oltre a primeggiare e distinguersi in numerose competizioni nazionali e internazionali, tra gli anni ’40 e la fine degli anni ’60.

Nella giornata di domenica 27 settembre, alle ore 11, sarà pertanto celebrata l’intitolazione con l’inaugurazione della targa installata in loco ed un pannello esplicativo con un link per conoscere la loro storia. Una breve cerimonia a cui parteciperanno l’amministrazione comunale, i rappresentanti delle principali organizzazioni della vela locali e nazionali, e i familiari degli sportivi varazzini.