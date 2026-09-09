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Solidarietà

A Savona un torneo benefico di beach volley per la Neuropsichiatria infantile di via Chiappino

"Schiacciare il buio": aperte le iscrizioni per l'evento che si terrà il 26 settembre al Lido dei Pini

Generico settembre 2026

Savona. “Schiacciare il buio”: il 26 settembre tutti in campo per sostenere la Neuropsichiatria Infantile e
dell’adolescenza (NPIA) di Savona. Sara Bellunghi e Sara Turboni sono le due giovani ideatrici dell’evento, che si svolgerà nello stabilimento balneare Lido dei Pini di via Nizza 85/R. Si tratta di un torneo Benefico di Beach Volley, una giornata di sport e solidarietà patrocinata da numerose Pubbliche assistenze e dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Vado Ligure. Lo scorso anno l’appuntamento benefico a sostegno dell’ospedale Gaslini si era svolto a Mallare, con una sfida calcistica. Questa volta, anche grazie all’ospitalità della struttura balneare, ci si divertirà sulla sabbia e un’altra disciplina.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa per unire lo sport, la comunità e un aiuto concreto rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie. La scelta di sostenere la NPIA nasce dalla consapevolezza di quanto questo reparto faccia ogni giorno per i bambini, vogliamo dare un supporto tangibile alla loro importantissima attività, che segue i nostri
ragazzi e sostiene le famiglie in percorsi delicati e preziosi per la crescita e per il loro benessere”, spiegano le organizzatrici.

L’intero ricavato della manifestazione (derivante dalle quote di iscrizione dei partecipanti e dalle donazioni spontanee) sarà devoluto interamente alla struttura di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di via Chiappino. La gestione dei fondi passerà attraverso la Croce Bianca di Savona, l’importo totale verrà utilizzato per l’acquisto
dei beni indicati direttamente dal NPIA di Via Chiappino, a cui verranno consegnati fisicamente al termine del progetto.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 18 circa del 26 settembre ed è aperto a tutti. La quota di iscrizione (per iscriversi clicca qui) è di 20 euro a persona (versare il totale dei partecipanti, 6 giocatori per squadra) e comprende calice di vino, frisceui e maglietta; 12 euro per chi non gioca (e non otterrà la maglietta). Si può effettuare anche una donazione libera in contanti o tramite bonifico intestato a Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona, Iban IT97A0538710610000047333183, causale obbligatoria “Donazione Neuropsichiatria Infantile”.

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