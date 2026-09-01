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Cordoglio

A Savona in centinaia per l’ultimo saluto a Marco Pagliarino fotogallery

Il ricordo degli amici: "Una persona splendida, un ragazzo dal cuore d’oro"

A Zinola l'ultimo saluto a Marco Pagliarino

Quiliano. In centinaia questo pomeriggio a Savona, nel cimitero di Zinola, per l’ultimo commosso saluto al 30enne Marco Pagliarino.

L’uomo è rimasto vittima di un tragico incidente. Era in viaggio con la sua moto in Trentino, e stava percorrendo la strada provinciale 64 in compagnia di tre amici quando, in un tornante nel territorio di Mezzolombardo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente contro una roccia a lato strada.

Due amici lo ricordano con parole di affetto: “Una persona splendida, un ragazzo dal cuore d’oro”.

Marco lavorava da OnnWater a Vado Ligure.

Era un grande appassionato di moto, e condivideva spesso sui suoi profili foto dei suoi viaggi in sella. Una passione che si accompagnava a quella per lo sci.

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