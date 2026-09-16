A Savona fa tappa “Benvenuti nel Paese Reale”, il tour dei Giovani Democratici per raccogliere bisogni, storie, rivendicazioni dei giovani

Liguria. Da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre arriva in Liguria “Benvenuti nel Paese Reale”, il tour nazionale dei Giovani Democratici che da mesi sta attraversando l’Italia “per raccogliere bisogni, storie, rivendicazioni di una generazione che fatica a vedersi rappresentata. Tre giorni, quattro province, sette tappe, un’immersione nelle contraddizioni che i giovani liguri vivono ogni giorno”.

“Abbiamo scelto i luoghi dove la politica serve o dove manca — spiega Eleonora Lintas, segretaria regionale dei Giovani Democratici della Liguria —. Non cerchiamo risposte preconfezionate: vogliamo che il contributo dei giovani al 2027 nasca da qui, da ciò che vedremo e ascolteremo in questi tre giorni”.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 17 a Savona (alle 17.30 al Bar Ritz) con un confronto con i segretari comunali e provinciali per rafforzare la rete organizzativa dei GD sul territorio. Alle 20 l’appuntamento clou della giornata: alla SOMS di Oneglia l’incontro “Giovani e precarietà: lavoro, salute e futuro”, costruito insieme alle associazioni del territorio (con la partecipazione di Arcigay e CGIL) per incrociare precarietà economica, diritto alla salute e diritti civili in un’unica riflessione generazionale.

“Il Paese Reale è questo: è il rider sotto la pioggia, è chi non può pagare l’affitto, è il detenuto dimenticato, è l’associazione che tiene insieme pezzi di società che altrimenti cadrebbero. Se vogliamo contare qualcosa nel 2027, dobbiamo partire da qui. Con questi incontri vogliamo riportare la politica nei luoghi delle fratture sociali. L’alternativa si costruisce partendo dalle condizioni materiali e dalle risposte a chi vive difficoltà e bisogni sulla propria pelle. Noi Giovani democratici vogliamo iniziare da qui”, conclude Lintas.