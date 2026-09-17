A Savona e Stella via alle celebrazioni per il 130^ compleanno di Sandro Pertini

Savona. Il Comune di Savona, con la partnership del Comune di Stella e l’Associazione Sandro Pertini di Stella, mediante Protocollo d’intesa, ha predisposto un ricco programma relativo alle celebrazioni del centotrentesimo compleanno del settimo Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, nato a Stella il 25 settembre 1896. Il progetto prevede inoltre l’attivo coinvolgimento delle realtà associative del territorio riunite nel Comitato Antifascista.

Le celebrazioni prenderanno inizio venerdì 19 settembre a Stella, presso la casa museo Sandro Pertini con l’inaugurazione della mostra fotografica “Pertini da partigiano a Presidente” alle 17 e alle 20.30 la fiaccolata commemorativa in suo onore. Come evento centrale l’esposizione di alcuni significativi documenti relativi al Presidente Pertini, oltre a una sua pipa, in esposizione presso la sala Consiliare del Comune di Savona, visitabile sino al 18 ottobre negli orari di apertura del Palazzo Civico. Verrà inoltre presentata sabato 26 settembre presso il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo al Priamàr la nuova audioguida dedicata a Pertini e al suo legame con Savona. L’audioguida propone un itinerario che parte dalla donazione, da parte dell’ex Presidente, della sua collezione d’arte alla sua città e si estende ad alcuni luoghi emblematici lungo le vie del centro cittadino che raccontano come la nascita e la crescita degli ideali pertiniani e del suo coinvolgimento politico abbiano avuto come teatro Savona.

Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona: “E’ con grande orgoglio, che a nome dell’Amministrazione presento il ricco programma delle iniziative di celebrazione per i 130 anni dalla nascita del Presidente Sandro Pertini, frutto di un proficuo lavoro di squadra fra il Comune di Savona, il Comune di Stella, l’Associazione Sandro Pertini ed il Comitato Antifascista di Savona. Questo risultato si unisce all’intensa attività di questi anni, che ci ha visti impegnati nella co-curatela come Pinacoteca Civica di Savona, della grande mostra a lui dedicata a Venezia, conclusa proprio in questi giorni, il completo ripensamento del Museo con la sua nuova collocazione ed il racconto della sua vita, attraverso i luoghi della Città, come percorso culturale e didattico da proporre a cittadini, turisti e scuole. Ricordare Sandro Pertini significa per noi rinnovare l’anima più identitaria di Savona, quella segnata dalla lotta per la libertà, della Resistenza e della difesa della Democrazia, per questo abbiamo anche immaginato un breve momento istituzionale all’apertura del prossimo Consiglio Comunale con una piccola esposizione del certificato di battesimo, di una copia del pamphlet “sotto il barbaro dominio fascista.”, una lettera autografa ed una pipa di Sandro Pertini.”

La sezione dell’ ISREC della Provincia di Savona stamperà e distribuirà circa 400 copie di un’edizione monotematica della rivista “Quaderni Savonesi”, dedicata a Sandro Pertini in occasione della ricorrenza della nascita. ANPI provinciale di Savona, CGIL Savona, CISL Savona e UIL Savona propongono un concorso rivolto ai diciottenni nati nel 2008 e frequentanti gli istituti superiori della città di Savona, la Scuola Edile e il CPIA, dedicato alla figura e ai valori di Sandro Pertini. L’iniziativa intende stimolare nei giovani la conoscenza e la riflessione sull’eredità civile e politica di Pertini, attraverso elaborati realizzati anche con modalità espressive innovative e vicine alle nuove generazioni. È prevista la premiazione dei tre migliori elaborati.

Nell’ambito di questa progettualità, con il coordinamento del Servizio Musei del Comune di Savona, verrà avviata la realizzazione di nuovi apparati multimediali dedicati alla figura e alla memoria di Sandro Pertini con la creazione di un vero e proprio centro d’arte e di documentazione dedicata al Presidente previsto all’interno di Palazzo della Rovere, dove verrà valorizzata la collezione presente ora nella Fortezza del Priamàr all’interno di un percorso innovativo. Si prevede, inoltre, il collegamento con i luoghi pertiniani di Savona e di Stella; anche Stella sarà pienamente coinvolta in questa parte del progetto. L’obiettivo è quello di rendere il patrimonio e la storia di Pertini sempre più accessibili, coinvolgenti e vicini alle nuove generazioni, attraverso linguaggi e strumenti contemporanei.

PROGRAMMA COMPLETO

Il progetto prevede una serie di iniziative comprendente mostre, convegni, incontri didattici e rassegne culturali, dedicate alla figura e all’azione politica di Sandro Pertini.

Stella San Giovanni, 19 settembre: presso la Casa Museo Sandro Pertini, alle ore 17.00, sarà inaugurata la mostra fotografica “Pertini da partigiano a presidente” con l’esposizione dell’opera in terracotta “Pertini” dell’artista Bazzano, donata dal gruppo alpini Vado-Quiliano. A seguire concerto della Piccola Accademia dell’Arte ETS con Marco Stella (cantautore), Marco Cravero, (chitarra), Maurizio Ganora (pianoforte), Elisabetta Rossi (voce narrante). Alle ore 19.30 deposizione della corona presso la tomba del Presidente al cimitero di Stella per proseguire con la fiaccolata commemorativa con partenza alle ore 20.30 presso il Municipio.

Savona, 20 settembre: trekking urbano “Pertini e Savona – Seguite l’idea, non gli uomini!”: con partenza alle ore 15.00 da Piazza Pertini, una guida turistica accreditata accompagnerà i partecipanti in un percorso alla scoperta dei luoghi di Savona legati alla vita e alla vicenda politica e civile di Sandro Pertini. Il trekking urbano si concluderà alle ore 18.00 in Piazza Mameli, in occasione della cerimonia dei rintocchi della campana del Monumento ai Caduti. Il trekking potrà essere ripetuto nel corso dell’anno.

Savona, dal 24 settembre al 18 ottobre: mostra documentale presso la Sala Consiglio del Comune di Savona in cui saranno visitabili dal pubblico l’atto della nascita del Presidente e il registro con il certificato di battesimo, una copia del pamphlet “Sotto il barbaro dominio fascista”, una lettera autografa e una pipa di Sandro Pertini.

Stella San Giovanni, 23 settembre: presso il teatro Savona, alle ore 20.15 proiezione del docufilm “Il settimo Presidente” di Daniele Ceccarini e Mario Molinari, in collaborazione con l’ANPI di Stella.

Stella San Giovanni, 24 settembre: nella sede dell’Anspi, alle ore 21.00 conferenza “La memoria nella lotta di Liberazione e della deportazione di Sandro e Eugenio Pertini, la pietra d’inciampo in ricordo di Eugenio Pertini” con intervento di un rappresentante dell’Aned Nazionale.

Savona, 24 settembre, Palazzo Civico: commemorazione del centotrentesimo anniversario della nascita di Sandro Pertini nella seduta del Consiglio Comunale di Savona.

Savona, 26 settembre: alle ore 15.00, presso il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo sul Priamàr presentazione della nuova audioguida dedicata a Pertini e al suo legame con Savona. In questa occasione, in presenza del Sindaco e dell’assessore alla cultura del Comune di Savona, verrà effettuata anche una azione di Street Art, con il posizionamento in questi luoghi simbolo di uno sticker dedicato al Presidente.

Savona, dal 26 settembre al 18 ottobre: sempre presso il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo prenderà il via l’esposizione documentaria “I deportati del trasporto 81”, curata dall’Aned Nazionale, sulla storia del Trasporto 81 da dove fu deportato il fratello di Sandro Pertini Eugenio che venne assassinato dai nazisti durante il trasferimento della “marcia della morte” dal campo di sterminio di Flossenburg il 20 aprile 1945. La mostra ricostruisce, attraverso 25 pannelli, la biografia dei deportati attraverso una pluralità di fonti, comprese quelle prodotte dai deportati stessi. Raramente è stato indagato un singolo trasporto di deportati: lo studio ha preso le mosse dall’elencostilato dalle SS dei deportati arrivati con quel convoglio entrati nel campo il 7 settembre1944.

Da definirsi nell’autunno 2026: presentazione a Savona del recente volume “L’Espatrio. Dicembre 1926: come Sandro Pertini e Filippo Turati beffarono il regime fascista” di Giuseppe Milazzo, con la partecipazione di qualificati relatori nazionali.