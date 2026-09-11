A Savona domenica 13 settembre torna la Jet Ski Therapy con Fabio Incorvaia

Savona. Domenica 13 settembre 2026 a Savona torna l’evento di solidarietà “Jet Ski Therapy” presso Piazza Leon Pancaldo dalla Torretta.

L’iniziativa, aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle 18:00, vedrà la partecipazione di Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua e cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Questa manifestazione offre a bambini e ragazzi con disabilità la possibilità di vivere l’emozione del mare e della velocità in totale sicurezza, affrontando le onde insieme a un grande campione dello sport: “Perchè con la follia si possono realizzare grandi sogni”.

Per facilitare l’accesso alle famiglie e a tutti i partecipanti è stata predisposta un’area con parcheggio riservato.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Savona e la collaborazione della Croce D’Oro Albissola Marina, Gruppo Badano, Rotary Club Savona, Assonautica Savona e R Network Group.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite chiamata o WhatsApp al numero 351 6768644.