A Savona 170 atleti per il torneo benefico di beach volley “Schiacciare il buio”

Savona. Sì è svolto oggi, 26 settembre, allo stabilimento Lido dei Pini di Savona, il primo torneo di beach volley “Schiacciare il buio”, dedicato alla raccolta fondi per la struttura complessa di neuropsichiatria infantile. L’evento ha riscosso un grande successo con la discesa in campo di 17 squadre e 120 atleti, segno di un importante coinvolgimento da parte di tutta la comunità.

Per la Neuropsichiatria Infantile è un gesto davvero importante, perché dona la possibilità di reperire materiali che si utilizzano quotidianamente nella riabilitazione dei bambini e dei ragazzi permettendo di rendere le attività più adeguate, stimolanti, coinvolgenti e vicine ai loro bisogni.

Dichiara la la dott.ssa Irene Serio, responsabile della struttura complessa di neuropsichiatria infantile di via Chiappino: “I ringraziamenti più sinceri vanno a Sara Turboni e Sara Bellunghi che hanno pensato e ideato questo evento, a tutti coloro che hanno reso possibile la sua realizzazione (Lido dei Pini e Croce Bianca Savona), ai tanti sponsor che hanno sostenuto il progetto e a tutti gli atleti scesi in campo con spirito di solidarietà e condivisione”.