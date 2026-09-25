A San Giorgio la Festa d’Autunno, musica, cultura ed eventi dedicati allo sport a Finale e Quiliano: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sport, cultura, musica e attività all’aria aperta. Ancora una volta sarà un weekend ricchissimo di appuntamenti in provincia di Savona a cominciare dall’attesissima Festa d’Autunno a San Giorgio d’Albenga. Non mancheranno poi tantissimi eventi organizzati in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio con iniziative ad Albenga, Spotorno e in tanti altri comuni della provincia. Per gli amanti delle attività sportive a Quiliano torna la giornata dello Sport, mentre la Polisportiva del Finale festeggia 30 anni di attività in piazza. Infine a Vado ci sarà una giornata per sostenere la Croce Rossa locale e sul Monte Carmo la Festa dell’Alta Via. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

FESTA D’AUTUNNO A SAN GIORGIO D’ALBENGA

Tradizione rurale, animali, gastronomia e iniziative per tutta la famiglia saranno protagonisti a San Giorgio d’Albenga, dove sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 torna la Festa d’Autunno, giunta quest’anno alla sua 19ª edizione.

La manifestazione, promossa dalla Parrocchia di San Giorgio Martire con il patrocinio del Comune di Albenga, proporrà un intero fine settimana dedicato alla vita di campagna e alle tradizioni del territorio, con animali da cortile e numerosi stand espositivi.

Tra le attrazioni più attese ci sarà il grande spettacolo di volo dei rapaci, che permetterà al pubblico di osservare da vicino questi affascinanti animali. Spazio anche al mondo agricolo con una particolare esposizione di trattori d’epoca e moderni, capace di raccontare l’evoluzione dei mezzi utilizzati nel lavoro dei campi.

Ad arricchire ulteriormente il programma sarà la 10ª Rassegna Avicola del Ponente Ligure, organizzata da LiguriaAvicola, un appuntamento che porterà a San Giorgio numerosi esemplari e offrirà un’ulteriore occasione per conoscere più da vicino il mondo dell’allevamento avicolo.

Non mancherà naturalmente la gastronomia. Durante entrambe le giornate le cucine saranno aperte a pranzo e a cena, mentre nel pomeriggio sarà possibile concedersi una pausa con le golose merende preparate insieme agli Amici del Michettin.

La Festa d’Autunno si conferma così un appuntamento capace di riunire diverse generazioni, con un programma che unisce la riscoperta delle tradizioni agricole e contadine al divertimento e alla convivialità, offrendo anche ai più piccoli la possibilità di entrare in contatto con numerosi animali.

L’appuntamento è quindi per sabato 26 e domenica 27 settembre a San Giorgio d’Albenga.

L’ingresso è libero.

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: LE INIZIATIVE AD ALBENGA

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 26 settembre sarà possibile scoprire uno dei luoghi di interesse archeologico della città: la Necropoli settentrionale di Viale Pontelungo.

A partire dalle ore 16.30, con un secondo turno alle 17, si svolgeranno alcune visite guidate organizzate dal FAI Giovani Albenga-Alassio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino un’importante testimonianza del passato di Albenga e approfondire, attraverso la visita guidata, la storia e le caratteristiche dell’area archeologica.

Le visite si terranno presso la Necropoli settentrionale, in Viale Pontelungo 59/A, e prevedono un contributo a partire da 8 euro per gli iscritti FAI e 10 euro per i non iscritti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a albenga@faigiovani.fondoambiente.it.

L’appuntamento rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio 2026, dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, e offre l’opportunità di riscoprire un patrimonio archeologico spesso poco conosciuto ma significativo per la storia della città.

Qui il programma completo della manifestazione

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: LE INIZIATIVE A SPOTORNO

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, dedicate quest’anno al tema “Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine”, il Circolo Socio-Culturale “Pontorno” invita cittadini e visitatori a riscoprire l’identità storica e artistica locale attraverso la rassegna “Spotorno: tra storia e memoria visiva”.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, il borgo ligure si svelerà attraverso un doppio binario: l’apertura straordinaria dei suoi tesori artistici e un viaggio visivo sul grande schermo per ripercorrere l’evoluzione urbanistica, marinara e culturale del territorio.

Il Programma di Sabato 26 Settembre

La manifestazione prenderà il via la mattina dalle 10:00 alle 12:30 presso la Pinacoteca Comunale “Gigetto Novaro” (situata a Villa La Carlina, via Puccini 2) con un’apertura straordinaria. I volontari del Circolo Pontorno accompagneranno i visitatori in una visita guidata alla scoperta delle preziose opere d’arte custodite nella collezione.

Nel pomeriggio, le attività si sposteranno nel Salone di Villa Berlingieri (via Verdi 33), storica sede dell’Opera Pia Siccardi Berninzoni:

Ore 16:00: Visita guidata alla scoperta della storica Villa Berlingieri, preceduta dall’introduzione alle Giornate del Patrimonio.

Ore 17:00: Proiezione su grande schermo dell’incontro “Spotorno e il suo mare”. Le immagini dell’”Archivio Storico Spotornese” prenderanno vita per raccontare l’antica vita marinara e la nascita dei primi, storici stabilimenti balneari.

Ore 18:00: Spazio aperto a domande e ricordi, un dialogo dinamico con il pubblico per condividere aneddoti e testimonianze dirette.

Il Programma di Domenica 27 Settembre

La seconda giornata si aprirà nuovamente a Villa Berlingieri:

Ore 10:30: Proiezione dell’incontro visivo “Luoghi, urbanistica e figure illustri”. Un percorso per immagini tra i vicoli del borgo antico e nel ricordo dei grandi personaggi storicamente legati a Spotorno, come Camillo Sbarbaro, Francesco Demaestri, Ada Negri, Giuliano Meirana e Giuliano Cerutti.

Ore 11:30: Secondo momento di spazio aperto e dibattito con i presenti per far riemergere la memoria storica collettiva.

Dalle 15:30 alle 18:30: Gran finale alla Pinacoteca Comunale “Gigetto Novaro” (Villa La Carlina), che riaprirà straordinariamente le porte per un intero pomeriggio dedicato alle visite libere e guidate. Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero e gratuito. Un’occasione unica per la comunità e per i turisti di riappropriarsi del passato di Spotorno e riflettere sul futuro del suo prezioso patrimonio culturale.

Per informazioni e contatti:

Circolo Socio-Culturale “Pontorno” Pinacoteca Comunale Gigetto Novaro via Puccini 2

telef.351 9808999

Sede degli incontri pomeridiani e domenicali: Salone Biblioteca di Villa Berlingieri, Via Verdi n. 33, Spotorno

Qui il programma completo della manifestazione

A QUILIANO LA GIORNATA DELLO SPORT

Anche quest’anno l’Assessorato allo Sport della Città di Quiliano, in collaborazione con la Polisportiva Quiliano ASD, promuove una giornata interamente dedicata allo sport e alle realtà sportive del territorio.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, a partire dalle ore 14.30 in piazza Costituzione, dove cittadini, famiglie e bambini avranno la possibilità di conoscere e provare direttamente alcune delle discipline sportive praticate a Quiliano.

Saranno presenti i diversi settori della Polisportiva Quiliano ASD – ginnastica ritmica, volley, calcio, equitazione, karate e bike – insieme a H.P. Savona In Line e alle scuole di danza ASD Latin Studio e Time for Dance ASD.

Un pomeriggio pensato non solo per chi già pratica sport, ma anche per chi desidera avvicinarsi a una nuova disciplina, conoscere le associazioni sportive del territorio e scoprire le diverse opportunità rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

La giornata proseguirà alle ore 18, presso la Sala Consiliare di piazza Costituzione, con la presentazione della squadra USD Quiliano & Valleggia Special Olympics, che dalla nuova stagione sportiva entrerà a far parte della Polisportiva Quiliano. Un importante momento di condivisione e di crescita per la realtà sportiva quilianese, che rafforza così il proprio impegno nel promuovere uno sport sempre più inclusivo e aperto a tutti.

A seguire si terrà la tradizionale premiazione degli atleti e delle atlete di Quiliano segnalati dalle rispettive società sportive e che si sono distinti nel corso dell’anno per i risultati raggiunti e per il loro impegno sportivo.

Sarà quindi un pomeriggio all’insegna dello sport, della partecipazione e della condivisione, con l’obiettivo di valorizzare le associazioni e gli atleti che ogni giorno contribuiscono alla crescita della comunità sportiva quilianese.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di SARPOM.

«La Giornata dello Sport è ormai un appuntamento importante per la nostra comunità – sottolinea l’Amministrazione comunale – perché permette di valorizzare le numerose realtà sportive presenti sul territorio e, allo stesso tempo, di avvicinare nuove persone alla pratica sportiva. Quest’anno sarà inoltre particolarmente significativo poter presentare l’ingresso degli Special Olympics nella Polisportiva Quiliano, un ulteriore passo verso uno sport sempre più inclusivo».

Per informazioni: Ufficio Sport – 019 2000542 servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it

Qui i dettagli sulla manifestazione

LA POLISPORTIVA DEL FINALE FESTEGGIA 30 ANNI

Una grande festa dedicata allo sport, aperta a bambini, ragazzi e adulti, per celebrare un traguardo importante. Sabato 26 settembre 2026, dalle 16 alle 19, Piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure ospiterà l’iniziativa “Uno Sport per Tutti… da 30 anni!”, organizzata dalla Polisportiva del Finale.

L’appuntamento sarà l’occasione per festeggiare i 30 anni di attività della realtà sportiva finalese e, allo stesso tempo, presentare alla cittadinanza le proposte per il nuovo anno sportivo 2026/2027.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile conoscere e provare le diverse attività sportive proposte dalla Polisportiva, in un evento pensato per coinvolgere persone di tutte le età. Una vera e propria vetrina dello sport, con la possibilità di avvicinarsi alle varie discipline, incontrare chi le pratica e scoprire quale possa essere quella più adatta alle proprie passioni e attitudini.

Al centro della giornata ci sarà proprio lo spirito che da tre decenni accompagna la Polisportiva del Finale: l’idea di uno sport accessibile e rivolto a tutti, capace di creare occasioni di incontro, aggregazione e condivisione oltre che di promuovere l’attività fisica.

L’iniziativa si svolgerà sabato 26 settembre, dalle ore 16 alle 19, in Piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Polisportiva del Finale ai numeri 019 4508237 e 379 2438883.

Qui i dettagli sulla giornata

A VADO UNA GIORNATA PER SOSTENERE LA CROCE ROSSA

Grande successo per la prima parte dell’iniziativa “Vado…al cuore” organizzata nel comune di Vado Ligure. Un progetto che coinvolge l’Amministrazione Comunale, Confcommercio Savona, Ente Fiera e il C.I.V. “Vola Vado” finalizzato all’acquisto di due defibrillatori destinati alla Croce Rossa. “Stanno andando esauriti tutti i “pacchetti del cuore” confezionati prediligendo i prodotti enogastronomici del territorio. Tramite il loro acquisto sarà possibile devolvere la somma di denaro utile alla beneficenza – spiegano gli organizzatori – Una iniziativa solidale ed inclusiva perché mette insieme diversi aspetti: quello della sicurezza delle persone attraverso l’acquisto dei defibrillatori e quello della solidarietà”. Ha aderito con convinzione al progetto l’azienda “Tenuta Maffone” di Pieve di Teco (Im) che si è offerta per contribuire con i prodotti utili al confezionamento dei “pacchetti del cuore”.

L’iniziativa si concluderà sabato 26 settembre in piazza Cavour nel centro storico di Vado a partire dalle 16 con un pomeriggio di divertimento e animazione. Il CEAS Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua organizzerà una “Caccia al Tesoro” per le vie del Centro storico e della passeggiata a mare. Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta. I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza.

Sempre in tema di tipicità ed eccellenze del territorio lo chef Giorgio Baracco di “Sapori di Liguria” coinvolgerà i presenti nella preparazione del pesto tradizionale ligure. Dieci mortai in marmo aspettano per quanti vorranno provare a cimentarsi personalmente.

Al termine della Caccia al Tesoro una gustosa merenda a base di focaccia e pesto verrà offerta a tutti i partecipanti. Le panetterie Antonelli, Cassaglia e La Fornarina di Vado Ligure contribuiranno con i loro prodotti. La sezione locale della Croce Rossa Italiana spiegherà con una dimostrazione il funzionamento e l’importanza di queste attrezzature. A loro saranno consegnati i defibrillatori acquistati grazie alla gara di solidarietà.

Ad animare il pomeriggio saranno presenti Radio Jasper e lo staff di “Capriole sulle Nuvole”.

Qui tutte le informazioni sull’evento

SUL MONTE CARMO LA FESTA DELL’ALTAVIA

Dopo il successo delle prime due edizioni, domenica 27 settembre sul Monte Carmo di Loano si terrà la terza Festa dell’Alta Via, la manifestazione promossa dagli Amici del Carmo in collaborazione con il Gruppo Alpini di Loano ed il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

I partecipanti si ritroveranno in mattinata alla baita sul Carmo. All’ora di pranzo, intorno alle 12.30, insieme agli Alpini della sezione di Loano, verrà servita dell’ottima polenta accompagnata dalle birre dell’agribirrificio Altavia.

La manifestazione sarà la perfetta occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta godendo di ottimo cibo e dell’impareggiabile panorama che si può godere dal Carmo di Loano.

Per informazioni ed aggiornamenti (specie in caso di maltempo) è possibile contattare gli Amici del Carmo al numero 380.34.64.599 o inviare una mail all’indirizzo amicidelcarmo@gmail.com o visitare il sito www.amicidelcarmo.it.

Qui tutte le informazioni sulla manifestazione

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA

Sabato 26 Settembre – ore 21.00

Chiesa di S. Domenico, Salita Schiena Coste (Via Mistrangelo) – Savona Con il sostegno di ICIT – Istituto di Cultura Italo Tedesco di Savona

In collaborazione con l’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia

Il Festival Internazionale di Musica di Savona accoglie nuovamente gli Strumentisti della Sächsische Staatskapelle Dresden, protagonisti di un ritorno molto atteso e carico di significato.

La serata è dedicata alla memoria di Don Piero Giacosa, che nella precedente visita della formazione tedesca aveva instaurato con i musicisti un dialogo umano e artistico di rara intensità. Un ricordo che torna ora a farsi musica, nel luogo che tante volte ha custodito la sua presenza e il suo ascolto.

Grazie al sostegno dell’ICIT – Istituto di Cultura Italo Tedesco di Savona e alla preziosa collaborazione con l’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia, Savona ospita una delle realtà cameristiche più prestigiose d’Europa, in un concerto che attraversa stili e sensibilità diverse del repertorio per quintetto di fiati: dalla tradizione italiana di Briccialdi e Respighi alla brillantezza francese di Françaix, fino alla modernità incisiva delle Bagatelle di Ligeti.

Gli Strumentisti della Sächsische Staatskapelle Dresden portano a Savona un livello artistico di assoluta eccellenza: cinque interpreti con carriere internazionali, premi prestigiosi e una lunga esperienza nelle principali orchestre tedesche e nei festival più autorevoli..

Claudia Rose, flauto, è membro stabile della Staatskapelle dal 1999;

Bernd Schober, oboe, è stato oboista principale dell’orchestra sotto la guida di direttori come Sinopoli, Haitink e Thielemann;

Wolfram Große, clarinetto, è vincitore di concorsi internazionali e primo clarinetto sia a Dresda sia al Festival di Bayreuth;

Joachim Hans, fagotto, è solista, camerista e docente alla Hochschule di Dresda;

Robert Langbein, corno, è cornista solista della Staatskapelle, vincitore di numerosi premi e professore di Corno alla Hochschule.

Cinque musicisti di altissimo profilo, protagonisti di un ensemble che rappresenta una delle tradizioni orchestrali più antiche e prestigiose d’Europa.

Un appuntamento che unisce musica, memoria e collaborazione culturale, riportando a Savona un ensemble di eccellenza internazionale in una serata che vuole essere, prima di tutto, un gesto di gratitudine e di affetto.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu

o via WhatsApp al numero + 39 388 7963340

Qui tutte le informazioni sul concerto

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.